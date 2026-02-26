Страх: Иранският режим предава революцията си от 1979 с предложение към Тръмп

Основната движеща сила зад Иранската революция от 1979 г., която сложи край на монархията при династията Пахлави и доведе на власт ислямска република с ръководител Рухолах Хомейни, беше да се сложи край на чуждестранния контрол (най-вече американски и британски) над петролните и газовите ресурси на Иран и да се установи пълна национална суверенност над мащабните активи. Революционерите считаха шаха за марионетка на Запада, която използва петролното богатство на страната, за да служи на западните интереси, а не на иранския народ. Сега, когато е на ръба на оцеляването си, същият този теократичен режим предлага на САЩ да се върне в петролната игра.

Иран предлага на Тръмп инвестиции в петролната и газовата индустрия

Техеран се опитва да предложи финансови стимули на американския президент Доналд Тръмп в опит да постигне споразумение по ядрената програма и да предотврати американска атака, съобщава Financial Times.

Източник на изданието казва, че Ислямската република ще натисне по склонността на Тръмп към сключване на сделки и ще предложи „богатство“ на Щатите, включително инвестиции в голямата си нефтена и газова индустрия. Предлагат се и американски инвестиции в минната промишленост, в критичните минерали и още, добавя FT.

Американски официален представител казва пред изданието, че американците все още не са получили икономическо предложение от Иран. „Това никога не е било обсъждано. Президентът Тръмп ясно заяви, че Иран не може да притежава ядрено оръжие или капацитет да произвежда такова“, казва официалният представител.

Друг източник допълва, че Иран извлича поуки от ситуацията във Венецуела, където САЩ се опитват да получат достъп до огромните петролни резерви на страната, след като миналия месец заловиха президента Николас Мадуро.

Преговори

Материалът излиза в момент, в който САЩ и Иран преговарят в Женева. Това е трети кръг преговори по ядрената програма на Техеран. САЩ изискват Иран да прекрати обогатяването на уран, което Ислямската република твърди, че има право да прави с граждански цели.

Щатите и Израел обаче считат, че страната се стреми към ядрено оръжие. Тръмп заплаши да атакува Иран, ако не бъде постигнато споразумение, и събра мощни сили в Близкия изток.