Войната в Украйна:

Иран отвърна с по-страшен удар, отколкото петрола - по водата. Петролен дъжд вали в Техеран (ВИДЕО)

08 март 2026, 11:38 часа 1463 прочитания 0 коментара
Нова ескалация на войната с Иран - Бахрейн обяви, че ирански въздушен удар е причинил щети и е повредил инсталация за обезсоляване на вода. Това се счита от арабската държава за нов етап във войната - атака срещу ВиК инфраструктурата. Ударът дойде след като американско-израелските въздушни удари бяха насочени към иранската инсталация за обезсоляване на остров Кешм.

Още: Тръмп директно каза, че Иран е бомбардирал девическо училище и е избил учениците там

Бахрейн твърди, че ирански удар е повредил инсталация за обезсоляване, което отбелязва нов етап от конфликта, насочен към водната инфраструктура.

Страните от Персийския залив разчитат в голяма степен на обезсоляване на вода - Катар почти на 100%, Кувейт и Бахрейн на 90%, Оман - 86%, Саудитска Арабия - 70%.

Припомняме, че само преди седмица украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия готви удари срещу ВиК инфраструктурата на Украйна. А такива удари, както и ударите срещу енергийна инфраструктура, са стратегия и тактика, която Русия прилага отдавна и предвид договора за "всеобхватно сътрудничество" с Иран връзката изглежда очевидна.

Отделно, в Бахрейн беше ударен с дрон хотел, в който се твърди, че има настанени американски военни:

А в Техеран буквално вали петролен дъжд - заради масираните удари в иранската столица срещу петролни мощности и складове с горива, като картина предаде CNN - ОЩЕ: Планове: Спецчасти на САЩ и Израел влизат в Иран за обогатения уран. Идва ли мощен удар срещу иранския петрол? (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Техеран Бахрейн петрол вода ирански петрол война Иран обезсоляване на вода
