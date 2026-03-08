Любопитно:

Ще дават акъл за справяне с иранските дроновe: Украински експерти заминават за Близкия Изток

08 март 2026, 17:41 часа 552 прочитания 0 коментара
Ще дават акъл за справяне с иранските дроновe: Украински експерти заминават за Близкия Изток

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че украински експерти ще пристигнат в Близкия изток идната седмица, за да предоставят своя опит в борбата срещу иранските дронове, предаде Франс прес. "Мисля, че следващата седмица, когато експертите пристигнат на място, те ще проучат ситуацията и ще помогнат, защото идват с капацитет да помогнат", каза Зеленски на пресконференция.

Още: Тръмп пак е в задънена улица за мира в Украйна. Руснаците с повтарящ се ход на фронта, показващ огромна дилема (ОБЗОР - ВИДЕО)

Той подчерта, че това е "възможност и за двете страни", тъй като Киев се надява да получи в замяна ракети за американските си системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които са жизненоважни за Украйна в борбата срещу руските ракети, отбелязва АФП.

Снимка: Getty Images

Думите на Зеленски

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Ако става въпрос за натрупване на определени активи, бихме искали това да бъде възможност и за двете страни. Вие знаете за недостига на определени възможности, с които разполагаме, а ние разбираме недостига, с който се сблъскват страните от Персийския залив. Затова се водят и дискусии по този въпрос.

Още: Орбан поставя капани: Как Зеленски си изпусна нервите

Засега е твърде рано да се говори за други подробности. Следващата седмица, когато експертите пристигнат на място, те ще оценят ситуацията и ще окажат съдействие, защото пристигат оборудвани с необходимите възможности.", каза още Зеленски, цитиран от "Українська правда".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Близък изток Володимир Зеленски бойни дронове ирански дронове война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес