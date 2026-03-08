Ще дават акъл за справяне с иранските дроновe: Украински експерти заминават за Близкия Изток

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че украински експерти ще пристигнат в Близкия изток идната седмица, за да предоставят своя опит в борбата срещу иранските дронове, предаде Франс прес. "Мисля, че следващата седмица, когато експертите пристигнат на място, те ще проучат ситуацията и ще помогнат, защото идват с капацитет да помогнат", каза Зеленски на пресконференция.

Той подчерта, че това е "възможност и за двете страни", тъй като Киев се надява да получи в замяна ракети за американските си системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които са жизненоважни за Украйна в борбата срещу руските ракети, отбелязва АФП.

Снимка: Getty Images

Думите на Зеленски

"Ако става въпрос за натрупване на определени активи, бихме искали това да бъде възможност и за двете страни. Вие знаете за недостига на определени възможности, с които разполагаме, а ние разбираме недостига, с който се сблъскват страните от Персийския залив. Затова се водят и дискусии по този въпрос.

Засега е твърде рано да се говори за други подробности. Следващата седмица, когато експертите пристигнат на място, те ще оценят ситуацията и ще окажат съдействие, защото пристигат оборудвани с необходимите възможности.", каза още Зеленски, цитиран от "Українська правда".