Планове: Спецчасти на САЩ и Израел влизат в Иран за обогатения уран. Идва ли мощен удар срещу иранския петрол? (ВИДЕО)

САЩ ще атакуват още по-силно Иран - тези закани на американския президент Доналд Тръмп и на администрацията му стават все по-гръмки. Какво точно обаче означава това - ще има ли сухопътна война и какви ще са целите ѝ?

Въпросът с американска сухопътна операция в Иран вече се повдига все повече от американските медии. Тръмп беше директно питан за това на борда на Air Force One - при какви обстоятелства би пратил сухопътни сили. Отговорът: "Дори не искам да говоря за това сега. Искам да кажа, това е... не мисля, че е подходящ въпрос. Знаете ли, няма да отговоря. Възможно ли е? Възможно е, по много основателна причина. Трябва да има много основателна причина. И бих казал, че ако някога го направим, те (иранците) ще бъдат толкова унищожени, че няма да могат да се бият наземно" - ОЩЕ: Сухопътна помощ срещу Иран: Кюрдите не вярват на САЩ. Близкият изток търси Украйна за помощ (ВИДЕО)

Специален акцент в евентуална сухопътна операция е обогатеният уран на Иран - този въпрос също не се размина в разговора. Американският президент отговори така: "Ще разберем за това. Не сме говорили за това, но беше пълно унищожение (бел. ред. - Тръмп има предвид американската бомбардировка специално на Фордо, но и още Исфахан и Натанц в рамките на 12-дневната война между Израел и Иран през лятото на 2025 година - ОЩЕ: Иран обяви "сериозни щети" в ядрените си обекти и официално скъса с МААЕ). Те не успяха да стигнат до него (бел. ред. - иранците не успели, след като незнайно кой обект, вероятно Фордо, е бил бомбардиран). И в един момент може би ще успеем".

По-рано Axios публикува информация, че САЩ и Израел обсъждат изпращането на спецчасти в Иран, за да "обезопасят" запасите му от високообогатен уран. Това обаче евентуално щяло да стане на по-късен етап от войната. Длъжностни лица казват, че мисията може да включва американски, израелски или съвместни сили, евентуално заедно с ядрени експерти, за да извадят урана от Иран или да го разредят на място. Всяка операция вероятно ще се проведе едва след като иранската армия бъде достатъчно отслабена, за да предотврати сериозна съпротива. Специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф вече коментира публично, че иранските преговарящи му казали, че Иран има 450 килограма обогатен до 60% уран, повтори го и в Air Force One - ОЩЕ: Китайски свръхзвукови ракети за Иран: Пекин с отговор. Уиткоф: Иран има уран за 11 ядрени бомби (ВИДЕО)

While on Air Force One, U.S. Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff told press that during the negotiations over Iran’s nuclear and ballistic missile programs, Iranian negotiators bragged about being able to enrich uranium to the 60% level and also said that Iranian… pic.twitter.com/xmFHlUqtUH — OSINTdefender (@sentdefender) March 7, 2026

The New York Times обаче съобщи, че Иран все още запазва значителен арсенал, макар че в последните дни силно намаляха изстрелваните от Ислямската република балистични ракети и далекобойни дронове. Американски служители са казали пред Конгреса в класифицирани брифинги, че Иран може все още да има около 50 процента от ракетната си програма непокътнати, заедно с още повече от далекобойните си дронове - ОЩЕ: Тръмп: Иран се извини на съседите си, защото го бием до дупка. Нов ирански удар в Дубай (ВИДЕО)

Тръмп беше питан и за остров Харг, основният ирански терминал за износ на петрол и дали той ще бъде превзет със сухопътна операция от САЩ. "Не знам какви са спекулациите, но със сигурност не бих могъл да ви кажа това. Ще имам проблеми сам със себе си, ако ви кажа това". Според Axios, администрацията на Тръмп е обсъждала тази възможност - на острова се обработва около 90% от износа на суров петрол на Иран, което го прави критична икономическа жизненоважна артерия за страната. О.з. генерал Кийт Келог, който Тръмп посочи като свой специален представител за Украйна, вече призова това да бъде направено. А вчера излязоха сателитни данни, че два кораба, свързани с Иран - защото са под американски санкции заради превоз на ирански петрол, са преминали през Ормузкия проток - ОЩЕ: Подигравка към Тръмп: Каквото и да стане, ще каже, че е победил Иран. Тайният икономически коз на САЩ (ВИДЕО)

While speaking to reporters onboard Air Force One earlier today, President Trump was once again asked and spoke about the possibly of “boots on the ground” in Iran.



Reporter: “What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that?”… pic.twitter.com/ZCThkeE4qX — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2026

Пламъците в Близкия изток са все така огромни

Тази нощ в Техеран беше подпалена след бомбардировки на САЩ и Израел петролната складова база "Шахран". Тя беше ударена и по време на 12-дневната война от 2025 година. По-рано беше бомбардирана и иранска рафинерия, южно от Техеран

Massive fire seen burning tonight at the Aqdasiyeh Oil Depot in Northern Tehran, with the entire facility seen engulfed in flames, following strikes earlier tonight against oil and gas infrastructure across the Iranian capital by Israel. pic.twitter.com/VFSY9SIx58 — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2026

Fires continue to burn into the morning at the Shahran Oil Depot in Northern Tehran, following overnight strikes by Israel. pic.twitter.com/sji0JkF3kg — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2026

Oil products appear to have run downhill from the Shahran Oil Depot. https://t.co/WJ5T6IgYO6 pic.twitter.com/ERWMEUJypE — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 8, 2026

В Кувейт обаче иранците атакуваха международното летище и са успели да уцелят резервоари с горива:

Multiple fuel tanks are reported to be burning at Kuwait International Airport, with thick black smoke seen pouring into the sky, following an attack using drones and/or ballistic missiles by Iran. pic.twitter.com/dwe2EBQeng — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2026

Междувременно, сградата на социалното осигуряване в Кувейт Сити беше почти изцяло обхваната от пламъци, след удар по-рано от еднопосочен атакуващ дрон, изстрелян от Иран - ОЩЕ: САЩ и Израел подпалиха Техеран, Иран отвърна с удари в Бахрейн и Кувейт (ВИДЕО)

Additional footage showing the blaze actively burning tonight at the Social Security Building in Kuwait City, as a result of a drone attack by Iran. pic.twitter.com/ZFVhV4xeOB — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2026