Геолокализация подсказва, че Тръмп лъже: Ракета "Томахоук" взривява обект точно до девическото училище в Минаб (ВИДЕО)

Геолокализация подсказва, че Тръмп лъже: Ракета "Томахоук" взривява обект точно до девическото училище в Минаб (ВИДЕО)

Иран, а не САЩ, бомбардира девическо училище в Минаб - това заяви преди няколко часа американският президент Доналд Тръмп, след като военният му министър Пийт Хегсет единствено каза, че тече разследване. Иранските власти твърдят, че при удара са загинали 175 души - ученици в учебното заведение. Потвърдено то се намира съвсем близо до военен обект на Корпуса на гвардейците на Революционната гвардия.

Излъга ли Тръмп най-нагло? Нови видеокадри, публикувани от иранската държавна новинарска агенция Mehr подсказват такава версия. Геолокализирано видео и то от Bellingcat показва удар на ракета "Томахоук" по сграда в непосредствена близост до училището, а на този фон вече има дим, вероятно от предишни удари в района - Още: Тръмп директно каза, че Иран е бомбардирал девическо училище и е избил учениците там

Видеото не е директно доказателство за отговорността на американците в случая, но е силно косвено доказателство (материалът на Bellingcat в оригинал):

Реакции и факти

Пред NBC, иранският външен министър Абас Арагчи определи казаното от Тръмп като "забавно": "Това е нашето училище. Това са нашите ученици, нашите момичета, и те са нападнати от американски изтребител и са убити. Защо Иран е отговорен? Ние ли започнахме тази война? Нападнахме ли собствения си народ? Не... има доказателства, че това училище е било нападнато от американски изтребител.

На въпрос обаче къде са иранските доказателства, че това е било нападение на САЩ, на американски изтребител, отговорът е: "Ако не са били САЩ, тогава кой е бил това? Може би израелци, но е очевидно кой друг ни атакува?":

Арагчи пак беше изправен и пред въпрос каква помощ оказва Русия на Иран. Отговорът - иранският министър не знаел точно, руснаците помагали в много отношения на Ислямската република:

Още: Прецизен удар или спящо разузнаване? Нови разкрития за фаталната атака срещу девическо училище в Иран (ВИДЕА)

На този фон, американското централно командване официално предупреди цивилните в Иран да си останат вкъщи, заявявайки, че иранските военни изстрелват дронове и балистични ракети от гъсто населени градове като Дезфул, Исфахан и Шираз, излагайки цивилните на риск. А от Израел излизат периодично видеокадри, показващи поражения в жилищни райони:

Същевременно, The New York Times съобщи, че войната срещу Иран е струвала на САЩ около 6 милиарда долара през първата седмица, включително около 4 милиарда долара, изразходвани за боеприпаси, предимно ракети-прехващачи. Но всъщност Иран най-много е обстрелвал ОАЕ до момента, над 2 пъти повече, отколкото Израел:

Отделно, иранците се похвалиха, че са унищожили вече 4 радара за ПВО системата THAAD. Данни за 2 унищожени радара вече се появиха, както и коментари, че за да бъдат възстановени, ще трябва много време - за единият между 1 и 2 години, а за другия - 3 до 5 години. Производители са Lockheed Martin и Raytheon - ОЩЕ: С прецизни удари: Иран извадил от строя гордостта на американската ПВО в ОАЕ? (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
