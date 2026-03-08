Тръмп директно каза, че Иран е бомбардирал девическо училище и е избил учениците там

"Не, според мен, въз основа на това, което съм видял, това е направено от Иран". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на директен въпрос дали Съединените щати бомбардираха девическо начално училище в Южен Иран в първия ден на новата война и съответно убиха 175 души, главно деца.

Съответният отговор е даден на борда на Air Force One, като питащият журналист се обръща и към американския военен министър Пийт Хегсет и го пита: "Вярно ли е, г-н Хегсет? Иран ли направи това?".

Хегсет, обаче, за разлика от Тръмп, не е толкова категоричен: "Разследваме, все още разследваме. Но единствената страна, която атакува цивилни, е Иран".

Моментално се намеси и Тръмп - дали за да "заличи" несигурността на Хегсет всеки може да прецени от аудиозаписа: "Смятаме, че това е направено от Иран. Те са много неточни, както знаете, с ракетите си. Изобщо не са точни, никаква точност. Направи го Иран".

Reporter: “Mr. President, did the United States bomb a girls' elementary school in Southern Iran on the first day of the war and kill 175 people?”



President Trump: “No, in my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran.”



Припомняме, че от ООН поискаха независимо разследване, за да се установи както кой е виновен, така и точният брой на жертвите. Иран обаче не допуска за момента чуждестранни експертни мисии на своя територия