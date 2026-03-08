Жертви и ранени, след като снаряд падна в жилищен район в Саудитска Арабия. ОАЕ отричат да са атакували Иран

Двама души бяха убити, а 12 – ранени, след като снаряд падна върху жилищен район в саудитския град Хардж, съобщи местната гражданска защита, цитирана от ДПА. Двамата загинали са от индийска и бангладешка националност, уточни службата в X. По-рано днес иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция каза, че е атакувал радарни системи на различни места, в това число и в саудитския град Хардж.

Обединените арабски емирства отрекоха твърдения, тиражирани от израелски медии, че са атакували Иран на фона на войната в Близкия изток. ОАЕ се намират в "състояние на самоотбрана" по отношение на иранските нападения, посочи емиратското Министерство на външните работи, очевидно визирайки работата на противовъздушната си отбрана, която е реагирала на над 1400 ракети и дрона.

ОАЕ не желаят да бъде въвличани в никакъв конфликт, но си запазват правото да бранят суверенитета си, посочи ведомството. Правителствен представител от Емирствата също каза пред "Джерусалем пост", че ОАЕ не са участвали в атаки срещу Иран като част от бойните действия от кампанията на Израел и САЩ срещу Ислямската република и последвалия ирански отговор.

Официалният представител разкритикува висшите представители на израелското правителство, които по думите му разпространяват подобни "слухове" за действията на други страни.

Ануар Гаргаш, съветник на президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед ал Нахян, посочи, че всякакви стъпки за защита на държавата от региона на Залива ще бъдат "ясно и публично" оповестени, а не чрез тиражиране на публикации в медиите.

До тези реакции се стигна, след като израелски медии цитираха висши израелски правителствени представители, според които ОАЕ са участвали в нападение вчера срещу централа за обезсоляване на морска вода в Иран. Ако информацията се потвърди, това ще бъде първата атака на държава от Залива срещу Ислямската република от началото на конфликта.

ОАЕ се намират само на няколкостотин километра от иранското крайбрежие и само на около 20 км от Ормузкия проток. Една от мишените на ответния удар на Иран срещу военната операция на САЩ и Израел станаха именно ОАЕ, американски съюзник, който е приел на своя територия американски военни обекти, припомня БТА.

