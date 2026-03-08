Синът на Али Хаменей на секс тренинг заради импотентност: Ракетата му не искала да се пусне

Синът на покойния аятолах Али Хаменей Моджтаба Хаменей е преминал сексуално обучение с "временни съпруги" в лондонски клиники докато е бил лекуван от импотентност. Това разкриха данни на WikiLeaks, цитирани от Bild. Както шеговито отбелязва Филип Фабиан, политическият коментатор на германския ежедневник: "Ракетата на моллата (мюсюлманския духовник) просто не искала да се пусне". Данните са взети от дипломатически депеши на американски дипломати от 2008 г. и съдържат доста интересни подробности.

Според данните, Хаменей-младши е преминал поне четири курса на лечение в лондонски клиники, докато той и съпругата му в продължение на много години се борили да имат дете. Терапията на моллата е включвала сексуална практика, но не със съпругата му.

Оказва се, че дори строгите религиозни закони на шиитския ислям разрешават извънбрачен секс – така наречените "временни бракове". Моджтаба Хаменей е сключил поне два такива брака в Лондон. Ислямският експерт и активист за човешки права Сейран Атеш обяснява пред BILD какво представляват "временните бракове":

"Това правило е въведено в ранния период на исляма за военно време. То е имало за цел да гарантира, че мъжете правят секс дори когато са далеч от съпругите си, например по време на пътуване или война. При тези "временни бракове" съпругите получават заплащане или някаква компенсация."

В днешно време тази практика се счита за проституция (например в Саудитска Арабия) и е забранена от закона – но не и в шиитски Иран, където подобни "бракове" се заверяват от нотариуси.

Междувременно излязоха информации, че по всяка вероятност именно Моджтаба Хаменей ще е новият върховен лидер на Иран:

