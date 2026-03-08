Генерал-лейтенант от ВВС на САЩ Дейвид Дептула наскоро разкритикува политиката на Съединените щати да откажат да доставят изтребители на Украйна още в началото на войната между Москва и Киев, която реално започна още през февруари 2014 г., пише в редакционна статия Military Watch Magazine.

„Една от основните грешки, направени от съюзниците, основно от Съединените щати при президентите Байдън и Тръмп“, отбеляза генералът, „беше да се вслушат в реториката на руския президент Владимир Путин и първоначално да се въздържат от предоставянето на ефективни ударни възможности за Украйна“. Дептула определи критиките си като урок, научен за темпа и обхвата на необходимата помощ. Той твърди, че ранни доставки са щели да могат да променят хода на маневрената война на Русия.

"Дайте ми ескадрила от F-35 и F-22 - войната свършва след месец"

Дептула каза за американските изтребители, че „те са способни бързо да нанасят удари в дълбочина, усложнявайки руските маневрени модели“. Добави, че „можехме да направим това още през първата година на бойните действия“. „Представете си какво биха могли да направят украинските ВВС, ако имаха F-35“, добави той. „Дайте ми ескадрила от F-35, ескадрила от F-22 и войната ще свърши след месец".

Аргументите на Дептула обаче противоречат на консенсуса сред анализатори от Запада, както и от Русия и Източна Азия, които считат, че F-16 изисква няколко години обучение и е много скъп за експлоатация, което прави изключително трудно създаването на оперативна структура от F-16 в Украйна. Ако обаче САЩ се бяха подготвили за това в средата на второто десетилетие на 21. век, вместо да чакат до 2022 г., със сигурност щеше да е възможно да се създадат по-значителни въздушни сили в Украйна.

Основната причина за забавянето на изтребителите за Украйна

Основният фактор за забавянето на доставките на F-16 за Украйна беше нежеланието на Съединените щати да пратят свои изтребители в страната - вместо това те дадоха разрешение на европейските държави да прехвърлят свои американски F-16 на Киев. Сред тях бяха 30 изтребителя, обещани от Белгия, 24 от Нидерландия, 19 от Дания и 14 от Норвегия. Всички тези страни успяха да прехвърлят своите самолети едва след като получиха нови изтребители F-35A от Съединените щати. За да бъдат доставени F-16 по-рано, щеше да се наложи да се търсят други източници.

Паузата в производството на F-16 в Съединените щати, която продължи от 2018 до 2022 г., създаде допълнителни пречки за доставката на нови самолети. А направата на нови изтребители F-16 Block 70/72, което започна едва през 2022 г., сериозно изоставаше от графика поради забавяния в производството. Освен това създаването на значителна украинска сила от тях беше непосилно скъпо.

Въпреки че изтребителите започнаха да се доставят, макар и със значително закъснение, бойната ефективност на украинския флот от F-16 остана ограничена. Недостигът на обучени украински пилоти първоначално беше посочен като основна пречка за интеграцията на F-16 в украинските военновъздушни сили, които са използвали само съветски изтребители.

Според наличната информация - езиковите бариери, недостигът на квалифицирани стажанти и редица други проблеми са създали допълнителни пречки за обучението. След значителните загуби на украински F-16 при инциденти (четири катастрофи бяха официално потвърдени, докато непотвърдени доклади сочат допълнителни летателни инциденти), се появиха множество съобщения, че американски и нидерландски пилоти по договор в момента летят с тези самолети.

Интеграцията на F-16 в украинските ВВС беше допълнително усложнена от факта, че според офицери от украинските ВВС е трябвало да се разработи изцяло нов набор от тактики за експлоатация на тези изтребители. Те критикуваха тактиките за въздушни сражения, преподавани в страните от НАТО, като „неподходящи“ за борба с руски самолети, особено като се има предвид усъвършенстваната наземна система за противовъздушна отбрана на Русия.

Щеше ли навременната доставка да промени хода на войната?

Доклад на главния изпълнителен директор на „Ростех“ Сергей Чемезов също така подчертава, че тези самолети са принудени да действат изключително на ниска височина във въздушното пространство, далеч зад фронтовата линия, за да избегнат нападения от руски изтребители. Украински източници многократно са предупреждавали, че доставените от Франция изтребители F-16 и Mirage 2000 са значително по-лоши по характеристики от съвременните руски изтребители. Това допълнително подкопава твърдението на Дептула, че по-ранната доставка на изтребителите би променила значително хода на войната.

Друг важен фактор, опровергаващ аргументите му, е, че украинските ВВС разполагат с високоефективни изтребители от четвърто поколение, които в много отношения превъзхождат натовските F-16 и Mirage 2000. По-специално, изтребителят Су-27 се отличава със значителни предимства в ситуационната осведоменост, радарната мощност, обхвата, маневреността, въоръженията и способността да действа от неподготвени летища.

Украинските изтребители, създадени в Съветския съюз, способни да представляват реална заплаха за руските самолети във въздушен бой, значително разшириха своите ударни възможности с помощта на САЩ и Великобритания, като включиха във въоръжението си умни бомби, крилати ракети Storm Shadow и противорадарни ракети AGM-88 HARM. В резултат на това F-16, доставени от държавите членки на НАТО, не предоставиха на украинските ВВС никакви фундаментално нови възможности, а просто попълниха самолетния им парк.

Източник: Military Watch Magazine

Превод: Ганчо Каменарски