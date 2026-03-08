Иран отвърна с по-страшен удар, отколкото петрола - по водата. Петролен дъжд вали в Техеран (ВИДЕО)

Нова ескалация на войната с Иран - Бахрейн обяви, че ирански въздушен удар е причинил щети и е повредил инсталация за обезсоляване на вода. Това се счита от арабската държава за нов етап във войната - атака срещу ВиК инфраструктурата. Ударът дойде след като американско-израелските въздушни удари бяха насочени към иранската инсталация за обезсоляване на остров Кешм.

Още: Тръмп директно каза, че Иран е бомбардирал девическо училище и е избил учениците там

Бахрейн твърди, че ирански удар е повредил инсталация за обезсоляване, което отбелязва нов етап от конфликта, насочен към водната инфраструктура.

Gulf countries rely heavily on desalination.



Qatar nearly 100%, Kuwait and Bahrain ~90%, Oman 86%, Saudi Arabia 70%.



The strike came after… pic.twitter.com/XgEJ0M6YR3 — Clash Report (@clashreport) March 8, 2026

Страните от Персийския залив разчитат в голяма степен на обезсоляване на вода - Катар почти на 100%, Кувейт и Бахрейн на 90%, Оман - 86%, Саудитска Арабия - 70%.

Припомняме, че само преди седмица украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия готви удари срещу ВиК инфраструктурата на Украйна. А такива удари, както и ударите срещу енергийна инфраструктура, са стратегия и тактика, която Русия прилага отдавна и предвид договора за "всеобхватно сътрудничество" с Иран връзката изглежда очевидна.

Отделно, в Бахрейн беше ударен с дрон хотел, в който се твърди, че има настанени американски военни:

Iran's Shahed-136 drone hit a hotel in Bahrain overnight, reportedly used to house U.S. military personnel. pic.twitter.com/6KBBH9BNYr — Clash Report (@clashreport) March 8, 2026

А в Техеран буквално вали петролен дъжд - заради масираните удари в иранската столица срещу петролни мощности и складове с горива, като картина предаде CNN - ОЩЕ: Планове: Спецчасти на САЩ и Израел влизат в Иран за обогатения уран. Идва ли мощен удар срещу иранския петрол? (ВИДЕО)

CNN’s Frederik Pleitgen says black, oil-contaminated rain is falling over Tehran after strikes on oil facilities by U.S./Israeli airstrikes. pic.twitter.com/nScZKgKxxk — Clash Report (@clashreport) March 8, 2026

⚡️ In Iran, a acid rain fell due to powerful strikes on oil storage facilities



After the fire, a large amount of combustion products likely entered the atmosphere. They react with moisture in the air and form acids that fall with the rain.



CNN journalist reported that over… https://t.co/bJdWIYOaOX pic.twitter.com/eagQDsKily — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2026