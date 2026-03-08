Какво е покритието на противовъздушната ни отбрана

Само част от големите градове и атомната електроцентрала в Козлодуй, са защитени от противовъздушната ни отбрана, предупреждават военни експерти. Страната ни вече поиска и получи помощ от натовска Гърция след иранската ракета към Турция.

Българската противовъздушна отбрана защитава само критичната инфраструктура - пристанища, военни бази, летища, София, Пловдив, Варна и Бургас, както и АЕЦ-а, потвърди пред bTV полковника от запаса Вилис Цуров.

“Нашата територия е много трудна за охраняване от въздуха. Така че прихващането на ниско летящи цели е изключително трудно, то може да бъде направено само обективно“, каза Цуров.

По информация на наши източници от военно министерство до столицата има два такива обекта. Една от ракетните площадки би трябвало да защити София при евентуална ракетна атака.

От информационния сайт на министерството разбираме, че там са разположени зенитно-ракетните комплекси С-200 - „Вега”. В близост да столицата се намира още едно военно поделение, където трябва да са разположени и зенитно-ракетните комплекси С-300. Подобно поделение има и до Стара Загора. С какви системи земя въздух точно разполагаме от отбраната не разкриват.

България никога не е имала възможности да прехване и неутрализира балистични ракети - каза пред bTV министър Запрянов.

„Ние разчитаме на колективната отбрана, аз много пъти съм казвал, че противоракетната отбрана се изгражда на база на възможностите на алианса и тя е ефективна и готова да неутрализира всякаква цел. Момчетата правят всичко възможно със сегашните системи за ПВО да изпълняват задачите извършен е маньовър със сили и средства, тоест и нашата ПВО е включена в евентуална защита особена за дронове. Ако се появи обект нарушаваш нашето пространство, ние реагираме в нашата територия с нашата ПВО, иначе „Пейтриът“ на Гърция покрива на много голяма територия дори до черно море“, заяви служебният министър на отбраната.

На военните паради на 6 май, армията е показвала най-мащабния ни зенитно-ракетен комплекс С-300 и C- 200, автономния войскови зенитно-ракетен комплекс 9К33М3- “Оса” и Системата със среден обсег С-125 “Нева”.

