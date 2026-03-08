Оръжията са зловещи инструменти и не трябва да се използват безразсъдно

Думите са на китайския външен министър Ван И. Те бяха част от позиция, която той изрази относно втората война с Иран в рамките на по-малко от година.

"Виждайки Близкия изток, обхванат от пламъци, искам да кажа, че това е война, която не е трябвало да се случва. Това е война, която не носи полза на никого. Историята на Близкия изток отново и отново казва на света, че силата не предлага решение. Въоръженият конфликт само ще увеличи омразата и ще породи нови кризи. Силата не прави право. Законът на джунглата не трябва да се връща, за да управлява света. Умишленото използване на сила не доказва нечия сила. Цивилните са невинни и не трябва да бъдат жертви", каза Ван И.

Той посочи, че Китай иска незабавно спиране на военните действия, както и че суверенитетът и териториалната цялост на Иран трябва да се уважават, но същото важи и за всички близкоизточни държави.

"Големите държави трябва да играят конструктивна роля. Те трябва да използват силата си с добра воля. Друга древна китайска поговорка гласи: "Когато доброжелателността и справедливостта не се практикуват, позицията на силата се измества", добави Ван И.

