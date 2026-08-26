Иран с ултиматум към САЩ, за да отворят Ормузкия проток

САЩ трябва "да поправят грешките си" и да се върнат към изпълнението на своите ангажименти, за да бъде отворен отново Ормузкият проток. Това каза иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади. Той заяви още, че ако САЩ не се откажат от планираните нови санкции срещу Иран, той на свой ред ще обяви нови мерки срещу американските интереси.

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По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио обясни, че засега не се очаква да бъдат нанесени нови удари по Иран.

Миналата седмица Тръмп обяви "икономическа война" на Иран.

Иран осъди разширените американски санкции, насочени към изолирането на иранската икономика, като ги определи като акт на "грубо беззаконие" и изрази увереност, че много държави няма да се присъединят към кампанията за натиск, съобщи Ройтерс.

Близо шест месеца след началото на конфликта, който САЩ срещат трудности да прекратят, министърът на финансите Скот Бесънт представи вчера новите мерки, но се въздържа от прилагането на най-тежките възможни ограничения.