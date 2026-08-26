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Все още няма следа от изчезналия мъж след голямото наводнение в Пещера

26 август 2026, 6:17 часа 582 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Все още няма следа от изчезналия мъж след голямото наводнение в Пещера

Вече почти денонощие продължава издирването на 58 годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от придошлите води на Стара река, съобщи БНТ. Дейността на екипите е затруднена от голямото количество кални наноси, дървета и скална маса. Още: Десетки къщи са наводнени, няма и ток: Зам.-кмет на Пещера обяви, че хората са евакуирани, за да не се стигне до по-голямо бедствие

Издирването продължава

Снимка: БГНЕС

Още: Продължава издирването на мъжа, изчезнал по време на бурята в Пещера

От полицията в Пазарджик казаха, че утре в издирването отново ще се включат полиция, пожарна, доброволци, ще бъдат използвани и дронове. Разчистват се и разрушените улици и инфраструктура в Батак и Пещера, като на терен се очаква и тежка техника.

Обходният маршрут между двата града остава през Ракитово.

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От социалното министерство съобщиха, че екипи от Социално подпомагане ще посетят пострадалите от наводнението домове, за да направтя оценка на щетите.

Пътят Пещера – Батак остава затворен за движение след бурята вчера. От полицията ще направят оглед по цялото трасе, за да проверят дали няма участъци, в които водата е подкопала асфалта, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

До възстановяването на движението, водачите могат да използват алтернативен маршрут през Варвара – гара Костандово – Ракитово – Батак.

Междувременно ситуацията в Пещера и Батак се нормализира.

Още: Пътят Пещера – Батак остава затворен през нощта

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Наводнение Пещера наводнения поройни дъждове
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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