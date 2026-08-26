Все още няма следа от изчезналия мъж след голямото наводнение в Пещера

Вече почти денонощие продължава издирването на 58 годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от придошлите води на Стара река, съобщи БНТ. Дейността на екипите е затруднена от голямото количество кални наноси, дървета и скална маса. Още: Десетки къщи са наводнени, няма и ток: Зам.-кмет на Пещера обяви, че хората са евакуирани, за да не се стигне до по-голямо бедствие

Издирването продължава

Снимка: БГНЕС

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От полицията в Пазарджик казаха, че утре в издирването отново ще се включат полиция, пожарна, доброволци, ще бъдат използвани и дронове. Разчистват се и разрушените улици и инфраструктура в Батак и Пещера, като на терен се очаква и тежка техника.

Обходният маршрут между двата града остава през Ракитово.

От социалното министерство съобщиха, че екипи от Социално подпомагане ще посетят пострадалите от наводнението домове, за да направтя оценка на щетите.

Пътят Пещера – Батак остава затворен за движение след бурята вчера. От полицията ще направят оглед по цялото трасе, за да проверят дали няма участъци, в които водата е подкопала асфалта, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

До възстановяването на движението, водачите могат да използват алтернативен маршрут през Варвара – гара Костандово – Ракитово – Батак.

Междувременно ситуацията в Пещера и Батак се нормализира.

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