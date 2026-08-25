Потвърдено: Русия чака "натовски" бензин. Тръмп с гръмка новина за Ормузкия проток

Русия де факто купува бензин от НАТО - защото и публични данни, не само медийни материали, показват, че страна-членка на Алианса активно съдейства за доставка за водената от диктатора Владимир Путин държава - Още: Няма бензин: Русия за първи път е купила от НАТО

Според S&P Global Commodities at Sea - услуга за проследяване на плавателни съдове, танкерът Wendrix е отплавал от турското пристанище Мерсин за Русия преди няколко дни. Корабът, превозващ около 200 000 барела бензин, вече е преминал през Балтийско море край бреговете на Латвия. Танкерът плава под флага на Екваториална Гвинея и се счита за част от руския сенчест флот. Пристанището Мерсин също е добавено към санкционния списък на Украйна поради предполагаеми връзки с Русия.

Това е първата потвърдена морска пратка бензин от Турция до Русия, видно от информацията на S&P Global Commodities at Sea.

Хвалби на Тръмп за Ормузкия проток

Същевременно, американският президент Доналд Тръмп направи поредно гръмко изявление за Ормузкия проток - разбира се, по познатата си пиар формула, първо в социалната си мрежа Truth Social.

"Всички мини в рамките на международните води на Ормузкия проток са премахнати и/или взривени. Иран е уведомен, че всеки кораб или лодка, поставящи нови мини, ще бъдат незабавно и систематично унищожени. Наблюдаваме всеки квадратен сантиметър от пролива".

И закана от Тръмп: "В момента е в пълна сила "Политика на нулева толерантност към поставянето на мини".

BIG: Trump:



All mines have been removed and/or detonated from within the International Waters of the Strait of Hormuz.



Iran has been notified that any ship or boat placing new mines will be immediately and systematically destroyed.



Through Space Force, we are watching every… pic.twitter.com/1KNHO9l4bB — Clash Report (@clashreport) August 25, 2026

Още: Цените на петрола паднаха след заплахата на САЩ държавите да не търгуват с Иран