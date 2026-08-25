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Потвърдено: Русия чака "натовски" бензин. Тръмп с гръмка новина за Ормузкия проток

25 август 2026, 20:21 часа 407 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Потвърдено: Русия чака "натовски" бензин. Тръмп с гръмка новина за Ормузкия проток

Русия де факто купува бензин от НАТО - защото и публични данни, не само медийни материали, показват, че страна-членка на Алианса активно съдейства за доставка за водената от диктатора Владимир Путин държава - Още: Няма бензин: Русия за първи път е купила от НАТО

Според S&P Global Commodities at Sea - услуга за проследяване на плавателни съдове, танкерът Wendrix е отплавал от турското пристанище Мерсин за Русия преди няколко дни. Корабът, превозващ около 200 000 барела бензин, вече е преминал през Балтийско море край бреговете на Латвия. Танкерът плава под флага на Екваториална Гвинея и се счита за част от  руския сенчест флот. Пристанището Мерсин също е добавено към санкционния списък на Украйна поради предполагаеми връзки с Русия.

Това е първата потвърдена морска пратка бензин от Турция до Русия, видно от информацията на S&P Global Commodities at Sea.

Хвалби на Тръмп за Ормузкия проток

Същевременно, американският президент Доналд Тръмп направи поредно гръмко изявление за Ормузкия проток - разбира се, по познатата си пиар формула, първо в социалната си мрежа Truth Social.

"Всички мини в рамките на международните води на Ормузкия проток са премахнати и/или взривени. Иран е уведомен, че всеки кораб или лодка, поставящи нови мини, ще бъдат незабавно и систематично унищожени. Наблюдаваме всеки квадратен сантиметър от пролива".

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И закана от Тръмп: "В момента е в пълна сила "Политика на нулева толерантност към поставянето на мини".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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