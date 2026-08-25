САЩ дадоха сериозен жокер за близкото бъдеще на войната срещу Иран, Китай ги заплаши (ВИДЕО)

САЩ се готвят да върнат дипломатите си в посолствата в 10 държави от Близкия изток - Израел, Ливан, Саудитска Арабия, Катар, Йордания, Оман, Ирак, Кувейт, Бахрейн и ОАЕ. Това е знак, че опасенията от подновяване на пълномащабна война с Иран са намалели. Някои представителства ще останат с непълна численост на персонала - ограниченията за пребиваване на семействата ще продължат да са в сила, защото рисковете за сигурността продължават да съществуват, съобщи The New York Times.

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Китай реагира срещу заплахата от санкции на САЩ във връзка с Иран

На 24 август министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви разширяване на санкциите, с цел да се прекъсне икономическата жизнена линия на Иран и да се наложи прекратяване на войната между двете страни. Той предупреди държавите, че ще трябва да прекъснат търговските си връзки с Техеран, в противен случай рискуват да бъдат изключени от финансовата система, базирана на долара. Въпреки това Бесент отказа да посочи кои държави ще бъдат засегнати или да разкрие кога тези санкции ще влязат в сила, като заяви, че вместо това ще им даде време да се съобразят с новата директива.

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Макар че министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви в понеделник, че Съединените щати не изключват използването на военна сила срещу Иран, страната се ориентира към по-силен икономически натиск.

Китай - най-големият купувач на ирански петрол в света - реагира остро. Говорителят на външното министерство в Пекин обяви, че страната неведнъж е изразявала "категоричното си несъгласие с незаконните едностранни санкции, които нямат основание в международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН". Според МВнР на Китай икономическите войни и максималният натиск не са решение. Напротив - "те само ще доведат до ескалация и риск от разпространение на конфликта, което ще наруши световния икономически и финансов ред и ще нанесе вреда на законните интереси на другите държави".

И още - Китай предупреди, че е готов да реагира, ако САЩ наложат санкции на китайски компании и граждани заради Иран. Ще защитим интересите си, предупреди китайското външно министерство.

China's Foreign Ministry:



China has made clear on many occasions its firm opposition to illicit unilateral sanctions that have no basis in international law or the authorization of the UN Security Council.



Economic wars and maximum pressure are not the solution.



On the… pic.twitter.com/4tfSuHccLf — Clash Report (@clashreport) August 25, 2026

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"Сътрудничеството на Китай с Иран се осъществява в рамките на международното право и не трябва да бъде нарушавано", допълниха още от Пекин. "Китай следи отблизо развитието на събитията и ще предприеме всички необходими мерки, за да защити решително своите права и интереси".

China's Foreign Ministry responds to Bessent:



China’s cooperation with Iran is conducted within the framework of international law and should not be disrupted.



China is closely following the developments and will take all necessary measures to firmly safeguard its rights and… pic.twitter.com/xpzqC03nLY — Clash Report (@clashreport) August 25, 2026

Иран с награда от 10 млн. долара за 20-годишния син на Тръмп

Същевременно иранските държавни медии излъчиха видеоклип, в който сякаш се отправя заплаха към 20-годишния син на американския президент Доналд Тръмп - Барън (най-младия син на държавния глава), което накара Тайните служби на САЩ да заявят, че са запознати със случая и разследват заплахите срещу лицата, които охраняват.

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Според информациите във видеоклипа са посочени места, които Барън често посещава, и се споменава награда от 10 милиона долара за главата му.

Iranian state media aired a video appearing to threaten Barron Trump, prompting the US Secret Service to say it is aware and investigates threats against its protectees.



The video reportedly identified places Barron is known to visit and referenced a $10 million reward. pic.twitter.com/wud3DBrysE — Clash Report (@clashreport) August 25, 2026

След убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей от САЩ и Израел в първия ден от войната - 28 февруари 2026 г. - иранските медии многократно разпространяваха материали, съдържащи заплахи срещу Тръмп и членовете на семейството му: Иранска телевизия събра от зрители парите за убийството на Доналд Тръмп (ВИДЕО).