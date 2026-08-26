Спорт:

Тръмп обмисля нови мита срещу Канада

26 август 2026, 6:12 часа 610 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп обмисля нови мита срещу Канада

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обсъжда възможността за налагане на допълнителни търговски санкции срещу Канада в отговор на мерките, обявени по-рано от министър-председателя Марк Карни. Това разкри Bloomberg, позовавайки се на информирани източници. Според служител на Белия дом САЩ може да прибегнат до по-нататъшна ескалация по отношение на Канада, включително да повишат митата и да предприемат други търговски мерки. Още: "Тръмп може да ми целуне задника": Премиерът на Онтарио каза, че е голям мъж и има много площ за целуване (ВИДЕО)

Арсенал от инструменти

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Той отбеляза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп разполага с цял арсенал от инструменти, които могат да бъдат използвани в спора с Канада.

Очаква се ответната реакция на САЩ да последва в най-скоро време.

По-рано министерството на финансите на Канада съобщи, че от 8 септември въвежда мита в размер на 15%, 25% и 50% върху редица стоки от САЩ.

Според съобщението под ответните мита попадат американски стоки на стойност почти 20 млрд. долара. Мерките се отнасят за автомобили и мотоциклети, битова техника, селскостопанско оборудване, електроуреди, хартия и картон. При това митата върху стомана, алуминий и изделия от тях се повишиха от 25% на 50%. Миналата събота влязоха в сила американските мита от 50% върху канадски стоки на стойност 20 млрд. долара. В понеделник Тръмп обяви, че от 1 януари 2027 г. митата на САЩ върху произведените в Канада автомобили, камиони, авторезервни части и стомана ще бъдат 50%.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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