Златно бельо и милиони в брой: Шокираща находка в дома на иракска депутатка (СНИМКА)

Антикорупционна акция в Ирак шокира официални лица. При обиск в дома на иракската депутатка Хинд ал-Абаси властите откриха изумителна находка - 57 милиона долара в брой, 27 кг злато и дори бельо, изработено от злато. Операцията е довела до ареста на 47 заподозрени, включително депутати и държавни служители, като се твърди, че разследването продължава и се разширява. Операцията е определена като част от по-мащабно разследване относно злоупотреба с публични средства и обвинения в корупция.

Anti-corruption raid in Iraq shocks officials



Authorities searching the home of Iraqi MP Hind Al-Abbasi uncovered a staggering stash: $57 million in cash, 27 kg of gold, and even gold-made underwear. pic.twitter.com/FAOIb7Y6Ql — NEXTA (@nexta_tv) July 2, 2026

В операция, обявена от Висшия съдебен съвет на Ирак, около 10 милиона долара в брой, 3 милиарда иракски динара, златни бижута, множество дългоцевни оръжия и около 40 имота са били иззети при разследване, свързано с бившия заместник-министър на петрола.

Премиерът Али ал-Заиди заяви, че няма да има компромис в борбата с корупцията, намеквайки, че операциите могат да бъдат разширени, за да включат нови лица.