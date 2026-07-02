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Златно бельо и милиони в брой: Шокираща находка в дома на иракска депутатка (СНИМКА)

02 юли 2026, 10:10 часа 871 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Златно бельо и милиони в брой: Шокираща находка в дома на иракска депутатка (СНИМКА)

Антикорупционна акция в Ирак шокира официални лица. При обиск в дома на иракската депутатка Хинд ал-Абаси властите откриха изумителна находка - 57 милиона долара в брой, 27 кг злато и дори бельо, изработено от злато. Операцията е довела до ареста на 47 заподозрени, включително депутати и държавни служители, като се твърди, че разследването продължава и се разширява. Операцията е определена като част от по-мащабно разследване относно злоупотреба с публични средства и обвинения в корупция.

В операция, обявена от Висшия съдебен съвет на Ирак, около 10 милиона долара в брой, 3 милиарда иракски динара, златни бижута, множество дългоцевни оръжия и около 40 имота са били иззети при разследване, свързано с бившия заместник-министър на петрола.

Премиерът Али ал-Заиди заяви, че няма да има компромис в борбата с корупцията, намеквайки, че операциите могат да бъдат разширени, за да включат нови лица.

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Корупция Ирак злато златно бельо
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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