Bloomberg: Турция ще замести САЩ като защитник на Европа

Турция започна да се възползва от промяната на военната политика на САЩ зад граница и "да запълва вакуума", който изтеглянето на американците създава особено в Европа. Всичко това се случва заради геополитическия завой на Доналд Тръмп - съвсем наскоро той се срещна с турския си колега Реджеп Ердоган в Белия дом и след срещата се случи следното: Администрацията на Тръмп заобиколи Конгреса за сделка на стойност над 700 милиона долара за самолетни двигатели General Electric F110 за турските изтребители от пето поколение KAAN.

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С Вашингтон, който подробно описва плановете си за да се изтегли и намали военното си присъствие в Европа, включително 30% намаление на стратегическите бомбардировачи и 50% съкращение на военните кораби, Анкара се стреми да се възползва както на геополитическия, така и на икономическия фронт. Промяната ще заеме централно място на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара на 7-8 юли, където Реджеп Тайип Ердоган ще бъде домакин, пише в материал на Bloomberg.

Турската военна индустрия се развива

Предстоящата среща на върха е замислена, за да рекламира на президента на САЩ Доналд Тръмп нови огромни военни сделки. Извън дипломатическите места, голяма изложба на системи за електронна война и боеприпаси ще насочи вниманието към процъфтяващата индустрия за износ на оръжие на Турция на стойност 10 милиарда долара.

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Военният износ на Анкара се е учетворил от 2020 година - първата причина е подпалената от Владимир Путин война в Украйна, отделно на преден фон за Ердоган са Либия и Азербайджан, но Баку вече взе стратегическо предимство с овладяването на Нагорни Карабах за само един ден. Приблизително 56% от този износ е отишъл за САЩ, Европа и други западни съюзници миналата година, което отразява структурен обрат от последните десетилетия на дипломатически търкания.

Европейските военни все повече се обръщат към съвместимо с НАТО турско военно оборудване, за да заменят това, което САЩ ще изтегли. Доставките включват бронирани машини, реактивни тренировъчни самолети и военни дронове, пример за което е създаването на съвместно предприятие от турския производител на дронове Baykar с италианската Leonardo и Turkish Aerospace Industries. То сключи сделка за доставка на 30 самолета Hurjet на Испания.

Запълване на оперативния вакуум

Освен закупуването на оборудване, Анкара се утвърждава като жизненоважна инфраструктурна и оперативна котва - Още: С Турция и Румъния засилваме защитата на критичната подводна инфраструктура в Черно море

Турция активно полага подземни тръбопроводи за гориво като част от програма за разширяване на инфраструктурата на НАТО на стойност 28 милиарда долара, насочена към укрепване на сигурността в доставките на гориво на Алианса. Стратегическата необходимост идва, тъй като съкращенията на САЩ заплашват да лишат Европа от почти всички разузнавателни и атакуващи дронове, на които сега разчита, като същевременно намалят разполагането на изтребители с една трета.

Турция използва позицията си, за да сключва двустранни споразумения в сферата на отбраната, като наскоро за първи път в историята изнесе военноморски кораб за Румъния – член на НАТО и ЕС, граничещ с Украйна. Турция поддържа най-голямата постоянна армия в НАТО след САЩ, след като се присъедини към Алианса през 1952 г. заедно със съседна Гърция и увеличи разходите си за отбрана със 7% до 30 милиарда долара миналата година.

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Дипломатическо влияние

Променящият се стратегически пейзаж драстично засили дипломатическото влияние на Ердоган в рамките на НАТО. Някога изолиран заради забавянето на присъединяването на Швеция в НАТО поради въпроса с ПКК, турският президент сега действа като критичен посредник с Вашингтон. Тръмп, който редовно размишлява за пълно оттегляне на САЩ от НАТО, отбеляза, че ще присъства на срещата на върха само от уважение към Ердоган, когото описва като много добър приятел.

Напрежението между САЩ на Тръмп и европейските членове на НАТО никога не е било толкова високо, най-вече заради войната в Иран и как европейците не пожелаха да се включат в авантюрата на американския президент.

Срещата на върха може също да осигури път за разрешаване на дългогодишни двустранни спорове между Анкара и Вашингтон. След търканията около покупката на руски системи за противовъздушна отбрана С-400 от Турция през 2017 г., санкциите на САЩ и последвалото изключване от програмата за изтребители F-35, Тръмп сигнализира, че Турция може пак да се върне в програмата.

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