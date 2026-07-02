Тъжно възпоменание: 1000 дни от датата, която промени Израел

Израел отбелязва 1000 дни от нападенията на палестинското ислямистко движение "Хамас" от 7 октомври 2023 г. с протести и бдения, за да бъдат почетени жертвите от кръвопролитията, които станаха причина за избухването на опустошителната война в Ивицата Газа, предаде ДПА.

Първата възпоменателна церемония започна по-рано днес на кръстопът в Галилея, в северната част на Израел. Масово събиране е планирано за тази вечер на Площада на заложниците в центъра на Тел Авив.

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Ръководени от "Хамас" бойци нападнаха Израел през октомври 2023, като убиха около 1200 души и взеха над 250 заложници. Атаките доведоха до масовата офанзива на Израел в Ивицата Газа, по време на която според официални източници досега са загинали над 73 хиляди палестинци.

Независима разследваща комисия към ООН обвини Израел в геноцид по време на войната, правозащитни групи го обвиняват във военни престъпления. Израел отхвърля тези твърдения. Опозицията обвинява израелския премиер Бенямин Нетаняху и неговото правителство, че се опитват да прикрият отговорността си за провала на 7 октомври.

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Опозиционният политик Авигдор Либерман посети кибуца Кфар Аза, който бе един от най-тежко засегнатите по време на кръвопролитията, ръководени от "Хамас". Там, по сведения на израелската обществена телевизия и радио Кан, клането е било по думите му "най-голямата катастрофа в историята на еврейския народ от Холокоста насам".

Либерман каза, че предупредителните сигнали са били очевидни, но въпреки това израелското правителство се опитва да намали отговорността си. Дори 1000 дни по-късно "всички фронтове остават отворени" в регионалната война, добави той. Либерман, който преди е бил министър на външните работи и на отбраната на Израел, заяви, че дясното религиозно правителство е оставило страната в състояние на "хаос и анархия".

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