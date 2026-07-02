Пилотът, който разби самолет в най-високия небостъргач в Пекин, е действал умишлено

Разследващите в Китай обявиха, че пилотът, който се блъсна със самолета си в 108-етажната кула CITIC в централния бизнес район на Пекин, е действал умишлено. 66-годишният жител на Пекин с фамилия Лиу, който рани с действията си 13 души, е страдал от хронично безсъние и тревожност. Дневникът му, открит след катастрофата, съдържа записи, описващи мисли за самоубийство. Властите заключават, че катастрофата е причинена от "лични причини" и е била умишлена, а не резултат от техническа повреда.

Припомняме, че на 26 юни малкият двуместен самолет се удари в кулата, а илотът загина на място. Самолетът успя да прелети през едно от най-строго защитените въздушни пространства на Китай. Катастрофата е станала само на няколко километра от централата на Китайската комунистическа партия и от правителствения комплекс с жилищни сгради, обитаван от висшето ръководство на страната.

Самолет се разби в най-високия небостъргач в Пекин (ВИДЕО)

A small aircraft crashed into Beijing’s tallest skyscraper



In Beijing, a light aircraft, the Sunward SA60L Aurora, crashed into the CITIC Tower (China Zun), the tallest building in the Chinese capital.



The aircraft was completely destroyed on impact, and its wreckage and small… pic.twitter.com/lv8K49D8l7 — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026