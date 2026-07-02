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Пилотът, който разби самолет в най-високия небостъргач в Пекин, е действал умишлено

02 юли 2026, 14:45 часа 959 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Пилотът, който разби самолет в най-високия небостъргач в Пекин, е действал умишлено

Разследващите в Китай обявиха, че пилотът, който се блъсна със самолета си в 108-етажната кула CITIC в централния бизнес район на Пекин, е действал умишлено. 66-годишният жител на Пекин с фамилия Лиу, който рани с действията си 13 души, е страдал от хронично безсъние и тревожност. Дневникът му, открит след катастрофата, съдържа записи, описващи мисли за самоубийство. Властите заключават, че катастрофата е причинена от "лични причини" и е била умишлена, а не резултат от техническа повреда.

Припомняме, че на 26 юни малкият двуместен самолет се удари в кулата, а илотът загина на място. Самолетът успя да прелети през едно от най-строго защитените въздушни пространства на Китай. Катастрофата е станала само на няколко километра от централата на Китайската комунистическа партия и от правителствения комплекс с жилищни сгради, обитаван от висшето ръководство на страната.

Самолет се разби в най-високия небостъргач в Пекин (ВИДЕО)

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Самолетна катастрофа Китай Пекин самолет
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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