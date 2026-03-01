САЩ обявиха колко американски войници са убити при операцията срещу Иран

Трима американски войници са били убити, а петима - тежко ранени, при операцията срещу Иран, съобщи Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, предаде Асошиейтед прес. Изявлението на Централното командване не съдържа подробности кога и къде точно това се е случило.

Атака срещу самолетоносач?

Междувременно Иранските Революционни гвардейци заявиха, че са атакували американски самолетоносач, за да отмъстят за убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Държавните медии разпространиха изявление, в което се твърди, че "USS Abraham Lincoln“ е бил поразен с „четири балистични ракети“. Пентагонът не е коментирал твърденията, не са представени и доказателства за това.

Тази сутрин Ислямската република издигна т.нар. „Червено знаме на отмъщението“ и се закани да удари САЩ и Израел с „невиждана сила“.

