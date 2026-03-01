Иран обяви кога ще избере новия си лидер

В ексклузивно интервю за Ал Джазира, иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че след смъртта на аятолах Хаменей, нов върховен лидер може да бъде избран "след ден-два". Иран преди това обяви, че страната има временно ръководство, което според Арагчи "ще служи, докато не бъде избран нов лидер".

Новият лидерски съвет е започнал работа

Междувременно иранският президент Масуд Пезешкиан каза, че новият лидерски съвет, който бе формиран след убийството на върховния лидер Аятолах Али Хаменей, "вече започна работа", предаде Асошиейтед прес.

Пезешкиан съобщи съобщи тази новина в предварително записано обръщение, което бе излъчено днес в ефира на иранската държавна телевизия.

Иранският президент е един от тримата членове на комисията, в чиито състав влизат също и ръководителят на съдебната власт - Голам Хосейн Мохсени-Еджеи, както и аятолах Алиреза Арафи.

Във видеообръщението си Пезешкиан заяви, че иранските въоръжени сили ще потопят враговете в "безнадеждност".

Кая Калас: Смъртта на Хаменей е решаващ момент в иранската история