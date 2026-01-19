Иранци без очи, отказват им преливане на кръв: Лекари с данни за феноменален брой убити и ранени протестиращи

Британското издание The Times излезе със стряскаща информация за броя на убитите и ранените протестиращи в Иран по време на настоящата вълна от демонстрации срещу режима. Медията се позовава на ирански лекари, които потвърждават картината на насилие в рамките на два дни - 8 и 9 януари. Точно на 8 януари властта прекъсна интернета в цялата страна, за да спре координацията между протестиращите и да не допусне изтичане на видеа и снимки от репресиите на силите за сигурност срещу тях.

16 500 убити и 330 000 ранени?

В крайна сметка цитираните ирански лекари съобщават, че най-малко 16 500 души са били убити по време на демонстрациите, избухнали на 28 декември 2025 г. и продължаващи и до днес. Числото на пострадалите също е внушително - около 330 000 ранени, гласи информацията.

Повечето от смъртните случаи са настъпили по време на двата дни на най-жестоко потискане на протестите. Жертви са станали предимно млади хора - на възраст под 30 години. Много от случаите остават нерегистрирани поради прекъсването на интернет връзката и страха на пациентите.

"Геноцид под прикритието на цифрова тъмнина"

„Имате десет минути да плачете“, гласи кратката заповед на полицай към мъж и жена, когато им показа трупа на дъщеря им на около 20 години, застреляна по улиците на Исфахан. След като дни наред я търсят в моргата и болниците, защото тя не се прибира от демонстрациите, плащат около 4300 евро, поискани от силите за сигурност, и са откарани с кола за пет часа до друг град, където тялото било хвърлено в стара гробница.

Снимка: Getty Images

Въпреки това родителите се оказват късметлии в едно отношение. Пълното прекъсване на комуникациите и интернет през последните дни остави десетки хиляди иранци без никаква представа дали техните близки са живи, или мъртви. Лекар от Иран нарича това „геноцид под прикритието на цифровата тъмнина“.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей призна, че „няколко хиляди“ са били убити от началото на протестите преди повече от три седмици. Той обвини самите протестиращи, описвайки ги като „пехотинци на Съединените щати“ и твърдейки, че „бунтовниците са били въоръжени с боеприпаси, внесени от чужбина“.

Преди дни опозиционната телевизия Iran International, която е базирана в Лондон, изнесе данни за 12 000 жертви на силите за сигурност. Някои оценки стигат дори до 20 000 убити протестиращи.

Иран погуби младежите си

Сърцераздирателни публикации в Instagram отразяват смъртта на 23-годишна модна дизайнерка, трима млади футболисти – единият от които е бил едва на 17 години и е бил капитан на младежки отбор в Техеран, 21-годишен шампион по баскетбол, начинаещ режисьор и студент, който се надявал да учи за докторска степен в университета в Бристол, чийто първи протест се оказал и последният.

Снимка: Getty Images

„Това е съвсем ново ниво на бруталност“, казва професор Амир Параста - иранско-германски очен хирург и медицински директор на Munich MED, който лекува много от ранените по време на протестите под надслов „Жена, живот, свобода“ през 2022 г. и помага за създаването на мрежа от лекари в Иран, която изготвя доклада, цитиран от The Times.

През 2022 г. силите за сигурност "използваха гумени куршуми и пушки със сачми, които изваждаха очи. Този път използват оръжия от военен клас и това, което виждаме, са огнестрелни и шрапнелни рани по главата, шията и гърдите", разказва той. "Говорих с десетки лекари на място и те са наистина шокирани и плачат. Това са хирурзи, които са виждали война".

Лекарите, с които британското издание се свързва, са говорили чрез Starlink – сателитната технология, произведена от SpaceX на Илон Мъск, която позволява на хората да имат достъп до интернет чрез терминали, заобикаляйки традиционната интернет инфраструктура. Терминалите Starlink са били внесени контрабандно в Иран и са били единственият начин за комуникация от 20:00 часа на 8 януари, когато интернетът е бил изключен. Активистите са внесли около 50 000-60 000 терминала в страната, но използването им носи голям личен риск, тъй като те са забранени от режима, а силите на Иранската революционна гвардия (IRGC) търсят активно антените.

Свидетелствата на лекарите, както и графично видео, са били предоставени на The Sunday Times от проф. Амир Параста. Медията се е свързала и с няколко души, избягали от Иран. Човек от Машхад зове: „Кажете на целия свят, че в петък те стреляха по всички. Силите на Иранската революционна гвардия спокойно се опитваха да се прицелят в главите на хората".

Друг човек от Карама споделя: „Снайперистите на покривите стреляха по хората в задната част на главата. Вървяхме, когато изведнъж няколко души до нас се срутиха на земята, покрити с кръв. Когато се опитахме да се приближим, за да отнесем телата, те откриха огън по нас".

Разказите отразяват сцените и в графични видеоклипове, които се появиха от Иран през последните дни, както и гласови съобщения и описания на някои свидетели, преминаващи границата с Турция. Те разказват за сили на Революционната гвардия и милицията "Басидж" на мотоциклети, които използват боеприпаси от калашници и дори картечници, монтирани на пикапи, за да стрелят по безразборно по хората. Имаше и съобщения, че са били докарани с автобуси и шиитски милиции от Ирак.

Снимка: Getty Images

Протестиращи без очи

Данните, събрани от персонала на осем големи очни болници и 16 спешни отделения в цялата страна, показват, че най-малко 16 500-18 000 души са били убити и 330 000-360 000 са били ранени, включително деца и бременни жени. Най-малко 700 до 1000 души са загубили по едно око. Само една очна болница в Техеран, Noor Clinic, е документирала 7000 очни травми. „Има толкова много очни травми, причинени от ловни пушки, че не знаем кого да лекуваме първо“, споделя един офталмолог.

Мнозина са загинали поради недостиг на кръв. Въпреки че медицинският персонал в няколко болници дарява кръв, за да поддържа пациентите живи, в някои случаи силите за сигурност отказват да разрешат кръвопреливане.

„Борим се с часове, за да спасим животи, само за да загубим пациенти, защото не им е позволено да получат кръвопреливане“, казва хирург в Техеран.

Това са умишлено предпазливи минимални цифри“, добавя Параста - човекът, дал информацията на The Times. Много от ранените не отиват в болница, защото се страхуват да не бъдат извлечени от болничните легла от силите за сигурност, както се вижда в някои от изнесените тайно видеоклипове.

