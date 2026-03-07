"Избра да ходи по казината в София, вместо да играе в Барселона или Челси", а после бе забъркан в скандал с "черно тото" в Първа лига

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Понякога една футболна кариера може да бъде определена не само от успехите на терена, но и от решенията извън него. Такава е историята на един от най-големите български таланти от края на миналия век - Георги Бачев. Дебютирал в елита само на 16 години, той бързо достига върховете на родния футбол. Когато идва моментът за голям пробив на европейската сцена, обаче, той се "скрива" на "Герена"... поне по думи на Венцеслав Стефанов. След като печели трофеи с Левски, кариерата му поема в друга посока. Още по-интересна е историята му извън терена, където е забъркан в един от най-големите скандали с "черно тото" у нас.

Футболистът, който провали трансфера си в отбор от Шампионската лига, за да остане на "Герена"

Георги Бачев е роден на 18 април 1977 година в Благоевград. Той се влюбва във футбола от съвсем малък и започва да тренира в местните младежки отбори, преди да премине в старшата възраст. Като продукт на футболната култура в региона, той се присъединява към родния си клуб Пирин Благоевград. Бързината му по фланга в допълнение с точността му предполагат той да се настани на крилото. Когато е само на 16 години той прави своя дебют за първия състав през сезон 1993/994 в Първа лига. През първите си две кампании в елита Бачев участва в 32 мача за Пирин. В този период на формиране той не бележи нито един гол, но пък се утвърждава като една от изгряващите звезди на първенството.

Бачев няма добри спомени от последния Мондиал на България

През следващия сезон Бачев прави своя пробив. Той се присъединява към отбора на Славия и получава повиквателна за националния отбор на България от Христо Бонев - Зума. Той прекарва следващите три години в Овча купел, като отбелязва 12 гола в 52 мача. В този период представя страната ни на Световното първенство по футбол във Франция през 1998 година. Той участва в два мача, но едва ли помни последния Мондиал на "трикольорите" с добро, тъй като си бележи куриозен автогол при загубата с 1:6 от Испания. След изявите си с "лъвовете" той се завръща за третата си кампания с отбора на Славия. През втората част от новия сезон обаче преминава в Левски. За "сините" бележи 4 попадения в оставащите 11 мача, в които участва. Силното му представяне по фланга обаче е забелязано на международната сцена и скоро "белите" получават оферти за крилото от чужбина. Най-апетитната идва от руския Спартак Москва.

"Голямата излагация" на Венци Стефанов и Славия в Европа

Двата клуба се договарят за трансферна сума от 1 милион евро и подписват договор. Точно когато всичко е уредено, обаче, сделката пропада по необичайна причина. Първоначално президентът на Славия - Венцеслав Стефанов, заявява, че руснаците са се отказали от желанието си да го купят и са поставили условие да го вземат под наем. Емблемата на "белите" дори казва, че "лидерът на руския футбол е финансово притеснен в момента и не може да си позволи такъв млад и талантлив играч". Още тогава се предполага, че крилото ще продължи престоя си на "Герена". В крайна сметка така и става, но години по-късно Венци Стефанов разказа много любопитна история за това какво точно се е случило.

"Имахме подписан договор със Спартак Москва, но Бачев избяга". Така започва разказът на Венци Стефанов пред " Спортал" в интервю отпреди 7 години, в което определя ситуацията като най-трудния му трансфер и голяма излагация. Босът на "белите" разказва, че след като сделката е пропаднала, получил лично обаждане от руския премиер Виктор Черномирдин. Стефанов казва, че в последния момент Георги Бачев е решил да остане в Левски и се е скрил. Според президента на Славия, ако крилото беше заминало за Русия, вместо да "ходи по казината" в столицата, след това е можело да играе в някой от европейските грандове като Барселона или Челси. В този момент отборът на Спартак Москва е воден от Олег Романцев и е участник в Шампионска лига. Според разказа на Стефанов обаче Бачев е бил смутен от обстановката - "хранели се на стол, където си връщаш таблата сам, прали си дрехите сами". Впоследствие "сините" си признали пред Венци Стефанов, че са казали на Бачев да се скрие и са платили всичките пари на Славия, за да задържат футболиста на "Герена".

Остана на "Герена" и стана шампион на България

Така Бачев прекарва следващите три сезона в Левски. Той става двукратен шампион на България - през 2000 и 2001 година, както и носител на Купата на България през 2000 година. За този период крилото, което вече се подвизава и на върха на атаката, изиграва още 51 мача със синята фланелка и отбелязва още 16 гола във всички турнири. През 2003 година се завръща в Славия за един сезон, а след това подписва с Вихрен Сандански. Чести контузии през следващите години принуждават Бачев да окачи бутонките само на 30-годишна възраст. Той обаче не остава далеч от футбола и няколко години по-късно се завръща на терена, но край тъчлинията.

Обвиненията в "черно тото"

Бачев става главен мениджър на Локомотив Мездра и е част от клуба в златните му години в А група, а впоследствие през 2010 година става спортен директор. По това време обаче е забъркан в сериозен скандал. През 2009 година покрай "железничарите" се вдига голям шум, след като са били на турне в Швейцария и играят две контроли срещу местните Йънг Бойс и Аарау. Българският тим губи и двата мача с по пет гола - резултати, които пораждат сериозни съмнения у нас. Казусът се задълбочава, след като случилото се в Швейцария внася подозрение и върху някои резултати от вътрешното първенство - сред тях равенството с Локомотив Пловдив и загубите от Литекс (0:3) и Левски (1:3).

На 11 май 2011 година след проведена мащабна операция служители на ГДБОП разбиват най-голямата нелегална мрежа от букмейкърски пунктове за онлайн залагания. В медиите се появява името на Георги Бачев, който според информациите е обвинен в организиране на "черно тото" на мачове от България. Бившият футболист е категоричен, че няма нищо общо и е набеден. Той обяснява, че турнето на Локомотив Мездра в Швейцария е имало само една цел - да продадат някои играчи в чужбина, тъй като в този момент клубът е изпаднал в затруднена финансова ситуация. Лагерът бил платен от близки приятели на Бачев, а самият той е бил единственият човек, който дава пари, тъй като основният спонсор на "червено-черните" е фалирал. В крайна сметка Бачев е оневинен. Няколко години след големия скандал той се завръща в бранша като спортен директор на бившия си клуб Вихрен Сандански.

Автор: Дария Александрова

