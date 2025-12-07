Избори в Хонконг след големия пожар (ВИДЕО)

Жителите на Хонконг гласуват на избори, възприемани като тест за общественото настроение след смъртоносния пожар, който разгневи някои в града, предаде BBC. Правителството организира мащабна кампания, за да насърчи жителите на Хонконг да изберат членове на Законодателния съвет (LegCo). Всички кандидати са проверени, за да се гарантира тяхната лоялност към Китай.

Изборите се провеждат в момент, когато мнозина скърбят за пожара в Тай По миналия месец. През последните дни властите раздадоха помощи на оцелелите, арестуваха заподозрени и се опитаха да подобрят безопасността на сградите, тъй като някои жители на Хонконг повдигат въпроси относно инцидента, пише още BBC. ОЩЕ: "След трагедията, при която загинаха стотици": Хонконг започва независимо разследване

Пожарът

Припомняме, че пожарът възникна на 26 ноември, като обхвана няколко многоетажни блока в жилищен комплекс в хонконгския район Тай По.

Комплексът се състои от 8 жилищни сгради, в които има около 2000 жилища. На някои от блоковете около сградата, в която е избухнал пожарът, са монтирани бамбукови скелета.

По последни данни в пожара са загинали близо 160 души

Междувременно полицията в Хонконг съобщи, че е арестувала общо 13 души за непредумишлено убийство във връзка с пожара.

Чан Тунг, директор по престъпността и сигурността на полицията в Хонконг, заяви, че “незабавно са започнали цялостно разследване по линията на непредумишлено убийство“, което е довело до ареста на “общо 13 души, включително 12 мъже и една жена“.

Официални представители обявиха също, че част от външните мрежи, използвани за скелето в жилищния комплекс, не отговарят на стандартите за пожароустойчивост. ОЩЕ: Гори цял жилищен комплекс в Хонконг, има жертви (ВИДЕО)