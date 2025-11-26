Гори цял жилищен комплекс в Хонконг, има жертви (ВИДЕО)

Най-малко четирима души са загинли при пожар в няколко многоетажни блока в жилищен комплекс в хонконгския район "Тай По", предаде Ройтерс, цитирана от БТА. На място са изпратени противопожарни екипи, които се борят с пламъците.

В горящите блокове са останали няколко души, които са блокирани вътре, съобщи местната обществена телевизия, като се позова на полицията. Някои от изпратените на място огнеборци също са пострадали, докато са гасили пожара.

Противопожарната служба заяви, че в 14:51 часа местно време (6:51 часа по Гринуич) е получила сигнал за пожар в комплекса "Ван Фук Корт". По-късно, в 15:34 часа, е обявена предпоследна степен на тревога за пожарна опасност.

Комплексът се състои от 8 жилищни сгради, в които има около 2000 жилища. На някои от блоковете около сградата, в която е избухнал пожарът, са монтирани бамбукови скелета.

Транспортната служба на Хонконг заяви, че заради пожара е затворена част от магистралата "Тай По" и автобусите минават по обиколен маршрут.

