България записа ценен успех по пътя към Евро 2029, Иванов и Минчев със силен мач

02 март 2026, 21:44 часа 381 прочитания 0 коментара
Националният отбор на България по баскетбол за мъже победи убедително Армения със 100:80 (22:17, 17:18, 21:21, 40:24) като гост в третата си среща от група В на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. "Лъвовете" записаха втори успех в групата и запазиха шансове да преминат напред. Те са начело с 5 точки - на една от Норвегия, който има мач по-малко.

В Ереван Павлин Иванов беше най-резултатен за успеха с 24 точки, 21 добави Йордан Минчев, а 14 точки и 7 борби има Иван Алипиев. Димитър Димитров вкара 11 точки. За домакините се отличи Дариъс МакГий с 35 точки и 7 асистенции, 22 наниза Юра Меликян, а 15 Даниел Киракосян. Армения е на последната позиция с три поражения. В последния си двубой от тази фаза на пресявките националите ще приемат Норвегия на 5 юли.

⏸️ Полувреме 🇦🇲 35 - 39 🇧🇬 ⚫️предквалификациите за @eurobasket 2029 📺 @ring_bg 🆚 @voyo.bulgaria #BulgarianNationalTeam

Posted by Bulgarian Basketball Federation on Monday, March 2, 2026

Първото полувреме беше доста равностойно. България спечели първата четвърт с 22:17, но домакините взеха втората с 18:17. На почивката националите имаха аванс от 39:35. "Трикольорите" продължиха да водят след добрата игра в нападение на Димитър Димитров, Павлин Иванов и Иван Алипиев, а преди заключителната част резултатът беше 60:65. Националите решиха всичко в последните десет минути, в които преднината им се увеличаваше постепенно и достигна 20 точки при 100:80.

Общо 10 национални отбора се конкурират в настоящия първи етап на европейските предквалификации. Те са разделени в една група от четири състава и две от по три тима. Четири състава - победителите в трите групи и най-добрият втори отбор ще се класират за втория кръг на квалификациите, където ще се присъединят към осем тима от първия етап на същинските пресявки в зона Европа за Световното първенство през 2027-а.

