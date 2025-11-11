Израел приема законопроект за смъртно наказание за убийци на евреи: Без повече сделки в затвора

Израелският Кнесет (парламентът на страната) прие на първо четене подкрепения от правителството законопроект на партията "Еврейска сила", с който да се въведе смъртно наказание за терористи, убиващи евреи. Законодателите гласуваха с 39 гласа "за" и 16 "против".

В документа се посочва, че израелските съдилища следва да налагат смъртно наказание на лица, извършили националистически мотивирано убийство на гражданин на Израел, като същевременно позволява на съдиите, работещи във военни съдилища на Западния бряг, да осъждат нарушителите на смърт с обикновено мнозинство, а не с единодушно решение. Законопроектът също така ще премахне възможността регионалните военни командири да смекчават подобни присъди.

В законопроекта се уточнява, че той ще се прилага за онези, които убиват израелци поради "расизъм" и "с цел да навредят на държавата Израел и възраждането на еврейския народ на неговата земя". Това предизвика критики, че законът ще се прилага само за араби, пише Times of Israel.

Целта на законодателите е убийци на евреи да не лежат повече в затвори в очакване на сделки, с които да бъдат освободени, каза след гласуването депутатът Лимор Сон Хар-Мелех, автор на законопроекта.

Законопроектът трябва да премине през още две четения в парламента, за да влезе в сила.

Министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир вече изрази подкрепата си: "Тези, които убиха, изнасилиха и отвлякоха нашите синове и дъщери, не заслужават да видят бял свят и присъдата им трябва да бъде смъртно наказание."

