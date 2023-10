Израел с нов рейд в Газа, убити са трима от най-значимата бригада на "Хамас" (ВИДЕО)

Сухопътни войски проведоха операция в район Шуджая (в североизточната част на Ивицата Газа) с помощта на изтребители и дронове, съобщиха израелските сили в Twitter. Добавя се, че армията е поразила десетки цели, свързани с „Хамас“.

Става въпрос за пунктове, откъдето организацията изстрелва противотанкови ракети, командни и контролни центрове. Ударени са и терористи от „Хамас“, казват израелците. Войските на Израел след това са напуснали района и са се върнали на своя територия, без да има ранени от тяхна страна, гласи информацията на ЦАХАЛ.

На черно-белите кадри се вижда колона от бронирани превозни средства, придвижваща се в гъст облак прах след нанасяне на ударите.

OPERATIONAL UPDATE: The IDF conducted strikes on Hamas terrorist targets over the last 24 hours. IDF ground troops, fighter jets and UAVs struck: 🔴 Anti-tank missile launch sites 🔴 Command&control centers 🔴 Hamas terrorist operatives The troops exited the area and no… pic.twitter.com/yNdiY6XTby

Още: Войната в Израел: Готов ли е Тел Авив за сухопътна операция в Газа? (ВИДЕО)

"Въз основа на точна разузнавателна информация изтребители на ЦАХАЛ поразиха трима високопоставени дейци на "Хамас" в батальона "Дарадж Туфа", заявиха израелските сили.

Оперативните работници от батальона са изиграли важна роля в инвазията от 7 октомври и се смятат за най-значимата бригада на терористичната организация, контролираща Ивицата Газа.

Based on precise IDF and ISA intelligence, IDF fighter jets struck 3 senior Hamas operatives in the Daraj Tuffah Battalion.



The battalion's operatives played a significant role in the invasion and murderous attack against Israel on October 7, and is considered to be the most… pic.twitter.com/WOnmE2Cv3O