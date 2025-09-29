Войната в Украйна:

Израел сравни със земята най-високата сграда в Газа (ВИДЕО)

29 септември 2025, 11:31 часа
Израел сравни със земята най-високата сграда в Газа (ВИДЕО)

Израелската армия бомбардира в неделя най-високата сграда в град Газа, известна като кулата "Мека", съобщи "Ал Джазира". Преди атаката срещу "Мека" израелската армия е отправила предупреждение за евакуация за кварталите Ремал и Сабра в град Газа, както и за пристанищната зона и части от улица Бейрут.  Най-малко 50 многоетажни сгради бяха разрушени през последните седмици, докато израелските сили продължават атаката си срещу града, сравнявайки със земята цели блокове, в които някога са живели хиляди хора.

Според Израел в сградата е била разположена инфраструктурата на "Хамас", допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Бригадите „Касам“, въоръженото крило на "Хамас", заявиха в изявление в неделя, че са загубили контакт с двама от пленниците, отведени от Израел по време на атаките на палестинската въоръжена групировка на 7 октомври 2023 г.

„Рискът тези пленници да са изчезнали под развалините е много висок, като се има предвид, че този район е бил подложен на безмилостни бомбардировки през последните дни“, каза Хани Махмуд от "Ал Джазира". ОЩЕ: Израел продължава офанзивата си в Газа

Атака срещу най-големия медицински център

Междувременно "Ал Джазира" съобщава и, че Израел е бомбардирал най-големия медицински комплекс в Газа, изравнявайки със земята цели блокове и карайки ужасени пациенти да се борят за безопасност, докато армията продължава сухопътната операция за превземане на град Газа.

Лекарите в болница „Ал-Шифа“ описаха в неделя „ужасяващи сцени“, тъй като много от тях бяха принудени да избягат, въпреки че се нуждаеха от спешна помощ. Хасан ал-Шаир, медицинският директор на болницата, заяви, че персоналът е продължил да работи „въпреки суровите условия и огромния страх“.

Според медицински източници, цитирани от палестинската информационна агенция Wafa, израелската армия е обстреляла друго медицинско заведение - болницата „Ал Хелу“ в град Газа, в която се помещават онкологично отделение и неонатално звено, където се грижат за 12 недоносени бебета.

Медицинският персонал съобщил на WAFA, че над 90 души, включително лекари, медицински сестри и пациенти, са останали блокирани в болницата, докато израелски танкове са обградили съоръжението, блокирайки както входа, така и изхода. ОЩЕ: Нетаняху: Израел знае къде се крие иранският запас от уран

Израелската армия в неделя бомбардира и многоетажна сграда, кулата Мека, след като отправи заплаха за евакуация за кварталите Ремал и Сабра в град Газа, както и за пристанищната зона и части от улица Бейрут.

Деница Китанова
