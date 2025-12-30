Арестуваха тийнейджърка, вербувана онлайн за голям самоубийствен атентат

Пакистанската полиция задържа тийнейджърка, радикализирана и вербувана онлайн от забранена сепаратистка групировка, за да извърши „голям самоубийствен атентат“, съобщи Associated Press, позовавайки се на информация на властите в страната. Няма да бъдат повдигнати наказателни обвинения и тя ще бъде поставена под държавна закрила като „жертва, а не като заподозряна“, заяви министърът на вътрешните работи на провинция Синд Зиаул Хасан на пресконференция.

Момичето е било задържано по време на рутинна полицейска проверка на автобуси, докато пътувало към Карачи, столицата на провинция Синд, от югозападната провинция Белуджистан, за да се срещне с куриер, каза Хасан.

Как са я убедили?

Момичето е било обект на онлайн атаки от Армията за освобождение на Балучи, която беше определена като терористична групировка от Съединените щати по-рано година. Групата е убедила момичето, че извършването на нападение ще ѝ донесе чест и признание в общността на Балучи, подобно на други жени, извършили самоубийствени атентати срещу силите за сигурност, каза Хасан.

Атентатите в Пакистан

Припомняме, че в края на ноември трима атентатори самоубийци атакуваха щаба на паравоенни сили в пакистанския град Пешавар, убивайки най-малко трима служители по сигурността и ранявайки няколко други. Централата на Федералната полиция е била „под атака“ след като атентатор самоубиец е взривил експлозиви на входа на комплекса. ОЩЕ: Самоубийствен атентат срещу полицията в Пакистан (ВИДЕО)