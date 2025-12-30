Турция с мащабна офанзива срещу "Ислямска държава"

Полицията в Турция задържа 110 заподозрени от радикалната групировка "Ислямска държава". Това се случва ден след като трима полицаи и шестима бойци бяха убити при престрелка в северозападна Турция, съобщи главната прокуратура в Истанбул, предаде Ройтерс.

8-часова обсада на къща в град Ялова, на брега на Мраморно море южно от Истанбул, проведе турската полиция. Операцията идва седмица след като повече от 100 предполагаеми членове на "Ислямска държава" бяха задържани по подозрение, че са планирали нападения по Коледа и Нова година.

8 полицаи и още един служител на силите за сигурност бяха ранени при акцията в имота, който беше един от над 100 адреса, проверени от властите.

Полицията е обискирала 114 адреса в Истанбул и още две провинции, като е арестувала 110 от общо 115-те издирвани заподозрени. Това се казва в изявлението на прокуратурата. Посочва се, че са иззети различни дигитални материали и документи.

Офанзива срещу "Ислямска държава"

Тази година Анкара засили операциите срещу предполагаеми бойци на "Ислямска държава", тъй като групировката отново поднови своята международна активност, припомня Ройтерс.

Източник: Getty Images

Миналата седмица САЩ извършиха въздушен удар срещу бойци в северозападна Нигерия, а двама въоръжени мъже, които нападнаха събитие за Ханука на плажа Бондай в Сидни този месец, изглежда са били вдъхновени от "Ислямска държава", смята австралийската полиция.

На 19 декември американската армия нанесе удари по десетки цели на групировката в Сирия като отговор на нападение срещу американски военнослужещи, предаде БТА.

Джихадистката групировка беше обвинена преди почти 10 години в серия нападения срещу цивилни в Турция, включително стрелба в нощен клуб в Истанбул и на главното летище в града, при които загинаха десетки хора.

Турция беше основен транзитен пункт за чуждестранни бойци, включително членове на "Ислямска държава", които влизаха и излизаха от Сирия по време на войната там.

Полицията редовно провеждаше акции срещу групировката през следващите години и имаше малко нападения след вълната от насилие между 2015 и 2017 г.

