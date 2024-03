Израел уверява САЩ, че не ползва американско оръжие за геноцид в Газа

Американският Държавен департамент поиска от Израел въпросните документи, давайки му срок до неделя, 24 март, посочи БТА.

По-рано около 70 бивши американски държавни служители, включително дипломати и военни, призоваха президента Джо Байдън да предупреди Израел за сериозни последици, ако лиши палестинците от граждански права и стоки от първа необходимост и разшири заселническата си дейност в окупирания Западен бряг.

"САЩ трябва да са готови да предприемат конкретни действия, с които да се противопоставят" на подобни практики, се казва в отворено писмо на бившите американски служители до Байдън. Те подчертават, че мерките трябва да включват и "ограничения върху предоставянето на помощ (от САЩ на Израел) в съответствие с американското законодателство и политика". В писмото се казва, че израелската военна операция срещу "Хамас" е "необходима и оправдана", но че действията на израелската армия "са белязани от многократни нарушения" на международното право. "Убити са десетки хиляди цивилни жители на Газа, по-голямата част от които са жени и деца… Убийства на цивилни от такъв характер и мащаб не могат да бъдат оправдани", пишат бившите американски служители. Писмото е подписано от над 20 бивши посланици и други пенсионирани служители на Държавния департамент, бивши представители на Пентагона, разузнаването и Белия дом.

Писмото подчертава нарастващото безпокойство в САЩ от израелските операции в ивицата Газа. Действията на Израел бяха предизвикани от атаката на "Хамас" от 7 октомври, при която бяха убити около 1200 души, а 253 бяха взети за заложници.

По данни на здравните власти в Газа, които са контролирани от "Хамас", голяма част от територията на анклава е разрушена, а близо 32 000 палестинци са убити. Според ООН населението от 2,3 млн. души разполага с малко храна, вода и подслон, а гладът в някои райони е достигнал животозастрашаващи нива.

Междувременно, министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин призова израелския си колега Йоав Галант да обмисли алтернативи на сухопътната офанзива в град Рафах в южната част на ивицата Газа, предаде ДПА. Пентагонът съобщи, че Остин е разговарял с Галант по телефона, като е подчертал, че Израел трябва да обмисли варианти, различни от мащабна сухопътна операция в Рафах.

Американският министър на отбраната е повторил, че спешно трябва да се вземат допълнителни мерки за защита на цивилното население и да се гарантира безопасността на американския военен персонал, който изгражда временно пристанище на брега на Газа. Остин също така е настоял да се предоставят повече възможности за транспортиране на помощи по суша.

