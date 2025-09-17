Войната в Украйна:

17 септември 2025, 06:17 часа 294 прочитания 0 коментара
Израел взриви една от най-известните джамии в Газа (ВИДЕО)

Джамия, построена през XIII век, беше срината с бомбардировка от Израел в град Газа. Това стана в рамките на стартиралата израелска сухопътна операция за превземане на града. Началото на операцията беше дадено на 15 септември - иронично, първия учебен ден в България.

Става въпрос за джамията Ал Айбаки. Храмът е построен от мамелюците и е кръстен на шейх Абдула ал-Айбаки. Шейхът е роднина на първия султан на Египет от мамелюците. Мамелюците са военна каста, която се появява и набира сила именно в Египет - те са сравними с еничарите в по-късно време. Един от най-могъщите мамелюкски владетели, Байбарс (1260 – 1277 г.), се възкачва на власт, след като има водеща роля за поражението на монголите при Айн Джалут през 1260 година. Това е и първият случай, в който Монголската империя, създадена от Чингис хан, търпи голямо военно поражение и откъдето тръгва и упадъкът ѝ. 

През XV век мамелюците се включват във войната срещу османските турци, които превземат Кайро през 1517 г. Османският владетел Селим I слага край на управлението на мамелюците, но те запазват известна автономност и власт.

Ивайло Ачев
