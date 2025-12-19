Кабинетът подаде оставка:

ООН за Газа: Гладът приключи, но има несигурност

19 декември 2025, 14:53 часа 191 прочитания 0 коментара
ООН за Газа: Гладът приключи, но има несигурност

Гладът в Газа е приключил, но по-голямата част от населението на Ивицата продължава да се сблъсква с високи нива на продоволствена несигурност, съобщи ООН, цитирана от АФП и БГНЕС.

Още: Ето кога обявяват Съвета за мир в Ивицата Газа

“След обявяването на примирие на 10 октомври 2025 г. последният анализ на IPC показва значително подобрение в продоволствената сигурност и храненето“, сочи анализът на Интегрираната рамка за класификация на продоволствената сигурност (IPC), орган на ООН със седалище в Рим.

Въпреки това, по-голямата част от населението на Ивицата Газа продължава да “се сблъсква с високи нива на продоволствена несигурност“, се добавя в анализа.

Още: "Хамас" отказва да се разоръжи напълно

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Глад Ивицата Газа ООН война Израел
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес