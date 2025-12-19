ООН за Газа: Гладът приключи, но има несигурност

Гладът в Газа е приключил, но по-голямата част от населението на Ивицата продължава да се сблъсква с високи нива на продоволствена несигурност, съобщи ООН, цитирана от АФП и БГНЕС.

“След обявяването на примирие на 10 октомври 2025 г. последният анализ на IPC показва значително подобрение в продоволствената сигурност и храненето“, сочи анализът на Интегрираната рамка за класификация на продоволствената сигурност (IPC), орган на ООН със седалище в Рим.

Въпреки това, по-голямата част от населението на Ивицата Газа продължава да “се сблъсква с високи нива на продоволствена несигурност“, се добавя в анализа.

