Атака в метрото на Тайпе, има ранени (ВИДЕА)

Най-малко девет души бяха ранени при нападение с нож в Тайпе, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Преди атаката заподозреният е хвърлил димки на станция на метрото, близо до главната жп гара на града. На кадри от местна медия се вижда как заподозреният слиза на следващата спирка на метрото и хвърля още димки на улицата, преди да извади нож и да намушка минувачи.

Тайванският премиер Чо Чжунг-тай не съобщи повече подробности и мотивите за нападението засега остават неясни. Той обаче каза, че трима от пострадалите са получили сърдечен арест.

Пет от жертвите са пострадали от прободни рани и травми от тъпи предмети по различни части на тялото.

Новинарската агенция на Тайван съобщи, че заподозреният е паднал или се е хвърлил от висок етаж на търговски център. Полицейски екип е извикал линейка, която го е откарала в болница.

