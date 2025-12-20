Бившият пакистански премиер Имран Хан и съпругата му получиха тежки присъди

Пакистански съд осъди бившия премиер Имран Хан и съпругата му Бушра Биби на по 17 години затвор по корупционно дело за незаконно задържане и продажба на луксозни държавни подаръци, съобщи агенция Reuters, цитирана от БТА. Хан е в затвора от август 2023 г. и освен последната присъда бе изправен пред десетки други дела, включително обвинения в корупция и нарушаване на държавна тайна. Бившият премиер, който загуби властта през 2022 г., отрича всички обвинения, а неговата партия твърди, че съдебните процеси са политически мотивирани.

10 години строг затвор

Адвокатът на Хан и Биби заяви пред Reuters, че съдът е произнесъл присъдата, без да изслуша аргументите на защитата. Двамата са осъдени на 10 години строг затвор за престъпна злоупотреба с доверие по Наказателния кодекс, към които са добавени още 7 години по антикорупционното законодателство, както и значителна парична глоба.

Делото е свързано с незаконно задържане и продажба на държавни подаръци, включително скъпи часовници, получени от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

Снимка: Getty Images

Присъда по друго дело за Имран Хан бе отменена

По друго дело със сходен предмет през 2023 г. Хан беше осъден на 14 години затвор, а съпругата му - на седем години лишаване от свобода, но тези присъди впоследствие бяха отменени след обжалване.

Имран Хан, бивш международен състезател по крикет, станал по-късно политик, остава една от най-поляризиращите фигури в Пакистан. Неговата партия - Пакистанско движение за справедливост - е извън властта, докато той продължава съдебните си битки.

