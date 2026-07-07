Взрив до хотел в Дамаск, където трябваше да отседне Макрон (ВИДЕО)

В сирийската столица Дамаск са избухнали взривни устройства близо до хотел, в който е трябвало да отседне френският президент Еманюел Макрон, съобщи източник от службите за сигурност. Телевизионни кадри показват струи дим, издигащи се в небето над града. Засега липсва информация за евентуални жертви или за мащаба на щетите.
⚡️ Explosions occurred in Damascus near the hotel where Macron was supposed to stay— NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026
The President of France became the first major leader from an EU country to visit Damascus after the overthrow of Assad’s regime.
Macron’s visit was supposed to become a new chapter in relations… pic.twitter.com/VTrDo142KY
До момента нито една групировка не е поела отговорност за инцидента.
От Елисейския дворец съобщихат, че Макрон не е чул никакви експлозии, докато е пътувал за среща със сирийския президент в Народния дворец в Дамаск.
Френският президент пристигна в Сирия на знакова визита, станала първото посещение на държавен глава от западната държава след падането на Башар Асад, свален от власт през декември 2024 г. от Аш Шараа.
French President Macron and Syrian President Ahmad al-Sharaa visited the Umayyad Mosque in Damascus. pic.twitter.com/0idNXP07fu— Clash Report (@clashreport) July 7, 2026
Макрон е на посещение с бизнес делегация, за да обсъди регионалната сигурност, както и възможностите за бизнес и инвестиции.
Френският президент беше посрещнат на летището в Дамаск от сирийския външен министър Асаад ал-Шибани.
"Дойдох, за да изразя ангажираността на Франция към сирийския народ. За суверенна Сирия, обединена в своето многообразие и живееща в мир със съседите си. Нека заедно отворим нова глава на стабилност и мир", написа Макрон в платформата X.