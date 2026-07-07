Десетки ранени при взривовете край хотела на Макрон в Дамаск (ВИДЕО)

Най-малко 18 души, сред които четирима полицаи, са били ранени при два бомбени атентата в центъра на Дамаск, в близост до хотела, в който френският президент Еманюел Макрон е пренощувал, съобщиха сирийските власти. Районът незабавно е бил отцепен от силите за сигурност, а към мястото са се отправили линейки. Според сирийското министерство на вътрешните работи експлозиите са причинени от две самоделни взривни устройства. Първото е било поставено в паркиран край пътя автомобил, а второто - в контейнер за отпадъци. И двете бомби са били разположени в непосредствена близост до хотел "Фор Сийзънс".

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Очевидец е разказал, че е видял трима ранени пътни полицаи да лежат на земята, преди районът да бъде евакуиран и всички подстъпи към него да бъдат затворени.

⚡️ Explosions occurred in Damascus near the hotel where Macron was supposed to stay



The President of France became the first major leader from an EU country to visit Damascus after the overthrow of Assad’s regime.



Macron’s visit was supposed to become a new chapter in relations… pic.twitter.com/VTrDo142KY — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026

По време на взривовете Еманюел Макрон не е бил в хотела и се намирал в президентския дворец, където пристигнал за среща със сирийския президент Ахмад аш Шараа. От Елисейският дворец съобщиха, че френският държавен глава е невредим и посещението му в Сирия продължава по план.

French President Macron and Syrian President Ahmad al-Sharaa are together in Damascus.



Both are safe. pic.twitter.com/t5khXWsQ9N — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Макрон, първият лидер на западноевропейска държава, посетил Сирия след падането на режима на Башар Асад през 2024 г., разговаря с Ахмад аш Шараа за възстановяването на страната след войната, необходимостта от национално единство и изграждането на плуралистично общество. В програмата му са включени и срещи с представители на сирийското гражданско общество.

Атентатите са вторият подобен инцидент в сирийската столица за по-малко от седмица. На 2 юли при бомбен атентат в кафене в Дамаск загинаха 10 души.