Нови атаки в Ормузкия проток по търговски кораби

Иран поднови атаките в Ормузкия проток, като в понеделник вечерта изстреля най-малко две ракети по търговски кораби, търдят двама американски представители. Два плавателни съда са повредени, но няма данни за пострадали. Тази сутрин Британската агенция за морски търговски операции (ЮКМТО) съобщи, че петролен танкер е бил ударен от снаряд с неизвестен произход на 8 морски мили източно от град Лимах в Оман и е избухнал в пламъци.

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ЮКМТО добави, че засега няма данни за жертви и последици за околната среда.

Iran resumed attacks in the Strait of Hormuz, firing at least two missiles at commercial ships Monday night, according to two U.S. officials.



Two vessels were damaged but no injuries were reported.



Source: Axios pic.twitter.com/10cBiWJefj — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

След началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари тази година Техеран до голяма степен блокира Ормузкия проток чрез заплахи и атаки в началото на март.

САЩ отговориха със собствена морска блокада на корабите, влизащи или напускащи иранските пристанища. Миналия месец Иран и САЩ се споразумяха за временно прекратяване на военните действия и вдигане на блокадите. Въпреки това корабният трафик през протока остава ограничен.