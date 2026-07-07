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Нови атаки в Ормузкия проток по търговски кораби

07 юли 2026, 7:08 часа 284 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нови атаки в Ормузкия проток по търговски кораби

Иран поднови атаките в Ормузкия проток, като в понеделник вечерта изстреля най-малко две ракети по търговски кораби, търдят двама американски представители. Два плавателни съда са повредени, но няма данни за пострадали. Тази сутрин Британската агенция за морски търговски операции (ЮКМТО) съобщи, че петролен танкер е бил ударен от снаряд с неизвестен произход на 8 морски мили източно от град Лимах в Оман и е избухнал в пламъци.

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ЮКМТО добави, че засега няма данни за жертви и последици за околната среда.

След началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари тази година Техеран до голяма степен блокира Ормузкия проток чрез заплахи и атаки в началото на март.

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САЩ отговориха със собствена морска блокада на корабите, влизащи или напускащи иранските пристанища. Миналия месец Иран и САЩ се споразумяха за временно прекратяване на военните действия и вдигане на блокадите. Въпреки това корабният трафик през протока остава ограничен.

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танкери Ормузки проток война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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