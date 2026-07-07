Изкуственият интелект ще е държавна тайна: Китай блокира достъпа на чужденци

Китай сериозно обмисля ограничаване на чуждестранния достъп до най-добрите китайски модели за изкуствен интелект. През последния месец китайските власти са провели срещи с водещи технологични компании, за да обсъдят потенциалното ограничаване на достъпа до най-модерните китайски модели за изкуствен интелект, включително тези, които тепърва ще бъдат пуснати на пазара, съобщи Ройтерс, позовавайки се на трима източници. Така Китай иска да запази своите разработки на вътрешния пазар и, подобно на САЩ, сега разглежда напредналите технологии за изкуствен интелект като критичен национален актив, изискващ надзор.

В разговорите с китайското Министерство на търговията са участвали технологични гиганти като Alibaba, ByteDance и стартъпът Z ai, съобщават източниците. Те са обсъдили въвеждането на ограничения върху най-модерните модели за изкуствен интелект – както затворени, така и по-отворени версии.

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Обсъдена е била и възможността всяко изтичане или кражба на патентовани технологии за изкуствен интелект да се счита за престъпление съгласно строгия закон за националната сигурност на Китай. Обмислят се и нови мерки за ограничаване на това кой може да финансира местни стартиращи компании за изкуствен интелект.

Всяко решение на Пекин да ограничи достъпа до тези продукти би могло да има негативни последици за пазарите на изкуствен интелект, тъй като разходите за много компании се очаква да се увеличат, заключава агенцията.

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