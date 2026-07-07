Зеленски на срещата на НАТО: Наистина ли вярвате, че такава държава трябва да бъде извън Алианса? (ВИДЕО)

"Наистина ли вярвате, че държава с такива отбранителни способности трябва да бъде извън Алианса?" Този риторичен въпрос зададе президентът на Украйна Володимир Зеленски, говорейки за бързия и мощен наредък във военното дело на страната си, на Форума на отбранителната индустрия в Анкара днес. Форумът е част от срещата на върха на НАТО, която се провежда в днешния ден и утре в турската столица, а Зеленски пристигна там, придружен от първата дама Олена Зеленска. В речта си той очерта успехите на Украйна по време на войната, най-вече в индустрията за дронове. Например, украинските системи за противовъздушна отбрана свалят над 90% от дроновете Shahed – най-добрият резултат в света, заяви Зеленски.

"Членството на Украйна в НАТО е източник на изключителни отбранителни способности за Алианса", подчерта украинският президент.

Той засегна и темата за "санкциите с голям обсег", които налага Украйна на Русия - ударите в руския тил, които стигнаха чак до най-голямата руска рафинерия в Омск. Атаката срещу петролната рафинерия в Сибир не е изключение, а реалност, посочи Зеленски, добавяйки, че в Русия няма нито една голяма петролна рафинерия, която да не е била атакувана от украинските въоръжени сили.

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Зеленски спомена и Сделката за дронове, по силата на която партньорите на Украйна (страните от ЕС и НАТО, както и Азербайджан и държавите от Персийския залив) могат да получават украински дронове.

"С всичко останало можем да се справим сами!"

В същото време Русия все още има едно основно предимство – балистичните ракети, напомни Зеленски. Европа трябва да изгради силна защита срещу руските ракети, добави той.

"Докато тази война продължава, моля, помогнете ни с ракети за противовъздушна отбрана. Това е нашият основен приоритет. С всичко останало можем да се справим сами", каза Зеленски.

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Зеленски: "Пейтриът" имат не само САЩ!

Отделно по време на съвместна медийна конференция в Анкара с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Зеленски заяви, че Украйна най-много се нуждае от ракети-прехващачи "Пейтриът". И отбеляза, че такива ракети имат не само САЩ, което означава, че и други партньори на Киев биха могли да помогнат.

"Разбираме кои от нашите приятели – не само американците, между другото – имат такива възможности. Отчаяно се нуждаем от това; това е належаща нужда. Мисля, че всички видяхте тези руски удари", каза той.