Киргизстан предлага въвеждане на доживотен затвор за фемицид

Киргизстан може да въведе отделен наказателен член за фемицид. Тази инициатива е предложена от депутата Бурул Аманова. Тя предлага да се включи понятието „фемицид“ в Наказателния кодекс и да се увеличат наказанията за такива престъпления. Според законопроекта, фемицидът ще включва убийства на жени, основани на пола, убийство на бременна жена, убийства, извършени във връзка с изнасилване, и довеждане на жена до самоубийство.
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Доживотен затвор
За такива престъпления депутатът предлага налагане на доживотен затвор с конфискация на имущество и забрана за амнистия. КДокументът в момента е отворен за обществено обсъждане. В обяснителната бележка се посочва, че броят на престъпленията срещу жени в страната продължава да нараства.
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Англия и Уелс
Припомняме, че преди дни в Англия и Уелс майки на жени, убити от партньорите си, се бориха за промяна в правилата за налагане на присъди. След няколкогодишна кампания, министърът на правосъдието Дейвид Лами обяви, че така наречените „битови убийства“ вече могат да доведат до присъда до 25 години, в сравнение с предишните 15, съобщи The Guardian.
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