Забраната за социални медии за тийнейджъри в Австралия се сблъска с първото си препятствие

Онлайн платформите в Австралия са срещнали трудности още в първата фаза на въвеждането на проверка на възрастта на потребителите, което прави първата в света забрана за тийнейджъри да използват социални медии неефективна. Това сочат данните от проучване на екип, консултирал правителството относно възрастовото ограничение. Група софтуерни специалисти, които са тествали системи за проверка на възрастта с повече от 1000 австралийци миналата година, са създали 50 акаунта след влизането в сила на закона, заявявайки, че потребителите са на 16 години.

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Проверката

Оказва се, че платформите не са били задължени да проверяват възрастта им, съобщиха изследователите пред Reuters.

Констатациите от проучването подчертават един до голяма степен незабелязан досега недостатък: макар че много внимание е било съсредоточено върху точността на софтуера, който определя възрастта на потребителите от снимки, предварителният механизъм, който би трябвало да определи възрастта на потребителя въз основа на цялостната му онлайн активност, очевидно не успява да идентифицира непълнолетни за последваща проверка. „Трябва да бъдете помолени да потвърдите възрастта си, но ние никога не сме били помолени да потвърдим възрастта си или да преминем през какъвто и да е процес на проверка на възрастта“, каза Андрю Хамънд, директор на тестовата фирма KJR, която проведе първоначалното проучване през 2025 г.

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