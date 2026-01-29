Какво прави режимът в Иран с медиците, които лекуват ранени протестиращи?

Иранският режим предприема репресии срещу медицински специалисти, които са лекували ранени протестиращи по време на масовите хоспитализации покрай антиправителствените протести. Много лекари разкриха пред независими медии и организации мащаба на репресиите на силите за сигурност, като в международната преса бяха публикувани разкази за извадени очи, куршуми в главите, купчини трупове в моргите и още: Иранци без очи, отказват им преливане на кръв: Лекари с данни за феноменален брой убити и ранени протестиращи.

Появи се и информация от редица градове, в които силите на режима са нахлували в болници, за да "довършват" ранени протестиращи.

Арест на лекар в Горган, отказал режимът да стреля от покрива на болница

Антиправителствените медии съобщиха на 27 януари, че разузнавателната организация на Иранската революционна гвардия е арестувала лекар в болница в Горган (провинция Голестан) за това, че е лекувал ранени протестиращи и е възразил срещу използването на покрива на болницата от силите за сигурност за стрелба по демонстранти. Не се назовават точните източници на информация - от съображения за сигурността им.

بر اساس اطلاعات و پیام‌های رسیده از مخاطبان، فرهاد نادعلی، پزشک بیمارستان «۵ آذر» گرگان، به دست ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده است. علت بازداشت او مداوای مجروحان اعتراضات و اعتراض به استقرار نیروهای مسلح در محوطه و روی سقف بیمارستان عنوان شده است.



Иранските сили за сигурност са набелязали няколко болници като „Имам Хомейни“ в провинция Илам, за да попречат на лекарите да лекуват ранени протестиращи, за да арестуват ранени граждани и да окажат натиск върху медицинските специалисти да дадат приоритет на лечението на ранени членове на силите за сигурност.

Опит за ограничаване

Режимът също така е оказал натиск върху медицинския персонал да се съгласи с версията на властта за протестите. Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви по време на среща с медицински специалисти на 21 януари, че „убеждаването“ на медицинската общност във версията на режима за протестите ще „намали напрежението и ще контролира социалните последствия“.

Властта в Техеран вероятно се опитва да попречи на медицинските специалисти да споделят информация за истинския мащаб на насилственото потушаване на протестите от страна на режима. Двама висши служители на иранското министерство на здравеопазването наскоро заявиха пред TIME, че на 8 и 9 януари може да са били убити 30 000 души. Според опозиционната телевизия Iran International, базирана в Лондон, жертвите са над 36 500.

Рокади в медиите

На 28 януари режимът продължи да преразпределя персонал и в медиите. Държавната радио- и телевизионна компания "Гласът на Ислямска република Иран" (IRIB) - рупор на властта, който тя използва за разпространяване на пропаганда - назначи Хамед Фатехи Полади за генерален директор в провинция Лорестан. Полади замени Алиреза Ширави. Назначаването му е забележително, като се има предвид, че според данните на американския мозъчен тръст Институт за изучаванет на войната (ISW) провинция Лорестан е на шесто място по брой протести между 28 декември 2025 г., когато те избухнаха, и 13 януари 2026 г.

Рокадата идва, след като на 27 януари шефът на IRIB Пейман Джебели назначи Ахмад Пахлаваниан за заместник-председател на медията, а бившият заместник-председател на IRIB Али Бахшизаде стана съветник.

Назначаването на нови лица на тези позиции показва, че режимът може да е недоволен от представянето на досегашните титуляри в отразяването на последните протести.

