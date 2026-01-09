Катар не спомена Русия в реакция за поразеното посолство в Киев (ВИДЕО, СНИМКИ)

Външното министерство на Катар излезе с официална реакция, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че посолството на страната в Киев е с нанесени щети след атака на руски дрон по време на мащабното нападение над Украйна в нощта на 8 срещу 9 януари. От Доха изразиха "съжаление" за пораженията и потвърдиха, че няма жертви. В изявлението си не споменаха обаче Русия, която проведе мащабната атака с ракети и дронове.

Атаката срещу посолството

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи сутринта на 9 януари, че руски дрон е нанесъл щетите по сградата. Той заяви, че „освен нашата гражданска инфраструктура и енергийни съоръжения, снощи сградата на посолството на Катар беше повредена от руски дрон – Катар, държава, която прави толкова много, за да посредничи с Русия с цел освобождаването на военнопленници и цивилни, държани в руски затвори“.

Президентът на Украйна призова за "ясна реакция" от света след поредния руски удар по цяла Украйна, включващ дори ракета "Орешник": Русия изстреля "Орешник" по Украйна като отмъщение за измислената атака по резиденция на Путин (ВИДЕО).

Междувременно украинският външен министър Андрий Сибиха показа снимки, които сочат каква е ситуацията вътре в катарската дипломатическа мисия в Киев:

Minister of Foreign Affairs of Ukraine Andrii Sybiha has shared photos showing the aftermath of the Russian strike which damaged the Qatari Embassy in Kyiv. https://t.co/sTgiOZj4MK pic.twitter.com/AlwCYxPPLc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руснаците са атакували Украйна с 278 ракети и дронове през нощта на 8 срещу 9 януари – 36 ракети и 242 дрона от различни типове. Първоначалните съобщения сочеха, че към 09:00 часа въздушните сили са свалили или обезвредили 244 въздушни средства.

В Киев беше нанесен най-големият удар, като има поне 4 жертви, а на много места в Украйна бяха засегнати енергийни обекти. Атаката с "Орешник" е била по западната Лвовска област, но явно без големи последствия: Путин изплаши гаргите с "Орешник" в Лвов: Без данни за нещо сериозно, Z-канали го обявиха за тест, не за удар (ВИДЕО).