Кипър е превзет от котките: Над 1 млн. са бездомни (ВИДЕО)

Островът на котките има проблем с котките. Властите в Кипър изчисляват, че има приблизително една дива котка на всеки един от 1 милион жители, въпреки че активисти твърдят, че действителната популация е значително по-голяма, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на материал в "Асошиейтед Прес“. В края на септември парламентарната комисия по околна среда на острова беше уведомена, че съществуващата програма за стерилизация е твърде ограничена, за да овладее нарастващата популация на котки.

„Това е добра програма, но трябва да се разшири“, каза комисарят по околната среда Антония Теодосиу, отбелязвайки, че програмата провежда само около 2000 стерилизации годишно с бюджет от едва 100 000 евро.

Въпреки че няма официални сравнителни данни, Теодосиу каза, че Кипър си е изградил репутация на място с изключително голяма популация от котки в сравнение с човешките обитатели.

Необходим е план

Промяната може да е на път, но само финансирането няма да реши проблема с котките в Кипър.

Вслушвайки се в призивите за повече финансиране, министърът на околната среда Мария Панайоту обяви на Световния ден на животните – че правителството ще увеличи финансирането за стерилизация на котки до 300 000 евро годишно. Решението беше приветствано като значителна стъпка напред.

Хараламбос Теопемпту, председател на парламентарната комисия по околна среда, обаче предупреди да не се разчита само на пари. „Трябва да има план“, каза той. „Не можем просто да продължим със стерилизациите, без да имаме план“, каза той.

Като се има предвид хищническият характер на котките, голяма популация не само има потенциала да нанесе хаос в екосистемата на острова, но и би могла да причини прекомерни страдания на дивите котки, които се скитат по задръстените от автомобили улици в търсене на храна и подслон. ОЩЕ: Пророческа дарба: Черен котарак, предсказващ бъдещето, е сензация онлайн (ВИДЕА)

Историята на котките в Кипър

Кипър има дълга история като нация, обичаща котките, където магазините за котешка храна и струпванията от малки къщички са редовна гледка по популярните пешеходни пътеки.

Преди две десетилетия френски археолози откриха това, което смятаха за най-ранното доказателство за опитомена котка в неолитно селище на 9500 години. Те откриха костите на котка близо до скелетните останки на човек, което предполага, че са били погребани заедно.

Към тази дълга история на връзката между човек и котка се добавя и легендата от IV век за Света Елена, която, след като намерила Истинския кръст в Светите земи, донесла няколко лодки с котки, за да се справи с нашествие от змии. Манастирът „Свети Николай Котешки“, който служи като безопасно убежище за котки, все още съществува днес.

Тъй като туризмът е ключов икономически двигател за Кипър, котките на острова са се превърнали в основна атракция за милионите туристи, които посещават острова всяка година. Добре хранените котки са често срещана гледка, често виждани да се угощават с остатъци от храна, осигурени от посетителите в многобройните ресторанти, където обичат да се мотаят. ОЩЕ: Котката, която стана почетен кмет: Историята на Стъбс от Аляска (ВИДЕО)