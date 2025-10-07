Пророческа дарба: Черен котарак, предсказващ бъдещето, е сензация онлайн (ВИДЕА)

Още от древността котките се свързват с мистиката, интуицията и отвъдното. В много култури те са почитани като духовни пазители, символи на мъдрост и магия. Тайнственият им поглед, независимият им нрав и способността им да усещат енергии, които хората често пропускат, ги правят обект на възхищение и страхопочитание. Не е изненада, че и днес котките продължават да будят любопитство – особено когато проявяват свръхестествени таланти. А такава дарба изглежда, че има една черна котка от Вашингтон, САЩ, за която ще ви разкажем.

Черна котка, която очевидно може да предсказва бъдещето, се превърна в сензация в социалните мрежи, след като удиви своята собственичка със зловещо точните си таро гадания. Всичко започнало преди няколко години, когато Емили Кук забелязала, че нейният котарак Коул проявява странен интерес към тесте таро карти, оставено на дивана. Вместо да ги разкъса като типично домашно животно, Коул започнал да ги драска, хапе и дори да ги подбира. Сякаш интуитивно, той избирал определени карти, които по-късно се оказвали пророчески.

„Имах тесте карти, които сега са негови, в поставката за чаши на дивана“, разказва 46-годишната Емили пред "What’s The Jam". „Той просто започна да ги "разбърква", както рови между тях, а после избира една с малките си котешки зъбки и я остави на килима."

Това необикновено поведение изненадало собственичкта на черния котарак и така тя започнала да го насърчава "да гадае", давайки му лакомства.

От предсказване на проблеми в работата до посочване на ключови моменти на промяна в живота – точността на черния котарак е смаяла хиляди хора в интернет. Все повече фенове следят с интерес последните му "предсказания", като Емили редовно публикува видеа с домашния си любимец в TikTok, Instagram и YouTube.

Славата на Коул продължава да расте, а загадъчните му ритуали вече са му спечелили списък с чакащи хора, нетърпеливи да получат лично таро четене от него, пише Daily Mail.

