Миньори обявиха гладна стачка в Турция, арестуваха ги (ВИДЕО)

Властите в Турция задържаха общо 110 миньори, обявили гладна стачка пред сградата на турското министерство на енергетиката в Анкара заради неизплатени заплати и обезщетения, съобщи днес сайтът “Търкиш минит“, цитиран от БТА.

По информация на медията миньорите са обявили началото на протеста си преди девет дни, когато са потеглили на протестно шествие от западния турски град Ескишехир към столицата Анкара.

Достигайки сградата на турското министерство на енергетиката в Анкара вчера, те са свалили тениските и каските си и са обявили гладна стачка заради неизплатените им възнаграждения. Тогава полицията се е намесила и е задържала 110 от протестиращите миньори.

Çıplağız, yoksuluz, AÇLIK GREVİNDEYİZ!



Enerji Bakanlığı önündeyiz. Haklarımızı alana kadar tek lokma yemeyeceğiz, tek kelime konuşmayacağız.

Devlet karar versin; ya bizi köle ilan edin ya bu meseleyi çözün!#MadencininEliniTut pic.twitter.com/EtJ0NlAvck — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 20, 2026

Шествието и протестът в Анкара са организирани от Синдиката на независимите миньори в Турция от името на миньорите, работещи за турската компания „Дорук Майнинг“ (Doruk Mining). В официалния профил на Синдиката в Екс вчера се появиха и кадри от протеста.

По думите на участниците в гладната стачка, някои от тях не са получавали заплати от четири месеца насам. Пред “Тюркийе тудей“ синдикалният адвокат Абдурахим Демирюрек каза, че миньорите от тази фирма вече са организирали повече от 20 протеста, но за момента исканията им не са удовлетворени.

